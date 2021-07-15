柯文哲投書媒體　再提「大規模感染公布疫調會引發恐慌」

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，原本因為萬華茶藝館群聚感染，而導致成為疫情熱區的台北市，近日確診數字也持續下降。從一個月前開始，北市每週確診數字已經低於200人，上週與本週也即將下探至十位數，不過此時台北市長柯文哲卻還在投書媒體，表示「大規模群聚感染時公布疫調，恐造成社會恐慌」引發社會各界議論。





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柯文哲投書雜誌媒體《遠見》《城市學》，談及台灣的疫情5月中旬爆發後，北市的因應，他強調疫調應是真實的追蹤，而非無盡地揭露，並指「在大規模群聚感染發生時，將所有疫調足跡結果檯面化，恐造成龐大的社會恐慌」。不過台北市距離「大規模感染」已經是近乎一個半月前，現在還在提大規模感染不該公布足跡，也讓外界摸不著頭緒。





國民黨台北市議員游淑慧則直言，她同意大規模群聚感染公布疫調沒必要、也讓人恐慌，但現在該重回公布精確足跡了，且外界質疑北市府沒認真作意調、匡列，而不是沒公布，「源頭也是愛說話的柯市長，他在5月16日就公開說，疫調是力氣浪費與沒實質意義的工作。」





游淑慧強調，公不公布疫調是其次，有沒有認真做才是重點。大規模群聚的狀況底下，足跡根本也無從公佈。然而，現在疫情降溫，台北市個案數也大減，在這個收尾餘溫的階段更要小心， 是時候重新回到公布足跡的時候了，「讓市民精準預防、讓市府精準打擊。」



