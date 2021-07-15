COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

柯文哲投書媒體　再提「大規模感染公布疫調會引發恐慌」

▲台北市長柯文哲投書媒體，並再度闡述「大規模群聚感染時公布疫調，恐造成社會恐慌」。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲投書媒體，並再度闡述「大規模群聚感染時公布疫調，恐造成社會恐慌」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-15 11:58:57

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，原本因為萬華茶藝館群聚感染，而導致成為疫情熱區的台北市，近日確診數字也持續下降。從一個月前開始，北市每週確診數字已經低於200人，上週與本週也即將下探至十位數，不過此時台北市長柯文哲卻還在投書媒體，表示「大規模群聚感染時公布疫調，恐造成社會恐慌」引發社會各界議論。

我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲投書雜誌媒體《遠見》《城市學》，談及台灣的疫情5月中旬爆發後，北市的因應，他強調疫調應是真實的追蹤，而非無盡地揭露，並指「在大規模群聚感染發生時，將所有疫調足跡結果檯面化，恐造成龐大的社會恐慌」。不過台北市距離「大規模感染」已經是近乎一個半月前，現在還在提大規模感染不該公布足跡，也讓外界摸不著頭緒。

國民黨台北市議員游淑慧則直言，她同意大規模群聚感染公布疫調沒必要、也讓人恐慌，但現在該重回公布精確足跡了，且外界質疑北市府沒認真作意調、匡列，而不是沒公布，「源頭也是愛說話的柯市長，他在5月16日就公開說，疫調是力氣浪費與沒實質意義的工作。」

游淑慧強調，公不公布疫調是其次，有沒有認真做才是重點。大規模群聚的狀況底下，足跡根本也無從公佈。然而，現在疫情降溫，台北市個案數也大減，在這個收尾餘溫的階段更要小心， 是時候重新回到公布足跡的時候了，「讓市民精準預防、讓市府精準打擊。」

▲截至14日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲截至14日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
45.05%54.95%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
38.46%61.54%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
40.06%59.94%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
55.56%44.44%
2021-07-12-2021-07-15
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀