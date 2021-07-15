永慶全新加盟品牌永義房屋　打造「人機合體」現代房仲

適逢永慶房產集團加盟事業成立20周年，今日不畏疫情影響，逆勢推出全新加盟品牌─「永義房屋」，短短10周預約展店數已突破150店。





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不僅承襲永慶「誠實」DNA，有直營與加盟成功經驗、系統平台和數位工具做後盾，更享有業界唯一成功運作的「深度聯賣」機制，讓以「人機合體一勞永逸」的永義房屋剛推出就獲得熱烈回響，以每天平均增加2間預約店的速度，搶進重點都會區，為疫情下的房仲市場拋下震撼彈。





台灣加盟房仲創始者孫慶餘 再推第四品牌

孫慶餘董事長引進－不賺差價、只收取固定服務費的「新式仲介」經營模式，並於1979年創立台灣第一個加盟體系─「大台北不動產仲介聯盟」(後改名住商不動產，孫慶餘是住商創辦人、現在依然是住商大股東)。





之後在1988年成立直營體系的永慶房屋，2002年、2003年陸續成立永慶不動產、有巢氏房屋加盟品牌，2012年加盟事業成立10周年時，再推出台慶不動產。





永慶房產集團加盟事業處劉炳耀董事長表示：孫慶餘董事長是台灣房仲加盟產業的創始者，不僅複製直營成功經驗，讓三個加盟品牌後發先至，在全台建構「深度聯賣」網絡，店數穩居全台前四大(註)，也帶動集團全台突破1300店規模，做為「房仲最佳創業平台」實至名歸！今年更推出第四品牌「永義房屋」，讓新加盟的店東甫加入即享有與集團三加盟品牌「千店聯賣」的資源。(註：統計至2021年7月1日各加盟店店數)





永慶房產集團加盟事業處莊志成總經理補充，面對長期看好的台灣房市，集團內部既有店東期待擴大經營版圖；而許多同業店東追求永續經營、同業經紀人期待創業，都看中永慶集團的厚實資源，紛紛詢問期待加入，因此考量市場需求，籌備新品牌上陣。





▲劉炳耀分享，孫慶餘董事長是台灣加盟房仲創始者，先後成立過4個加盟品牌，都十分成功。（圖／永慶房產集團提供(疫情三級警戒前拍攝)）

「人機合體」的現代新房仲 永義房屋提供誠實、創新服務

永義房屋透過經紀人有溫度的誠實服務，輔以科技運用，營造「人機合體」的智能服務，是符合消費者需求的現代房仲！此外，還享有永慶加盟「深度聯賣」優勢、共享共好的文化，配上與永慶不動產同等級的系統平台、數位工具，將智能服務置入關鍵服務流程中，提供精準、完整且即時的資訊，加快成交、贏得信賴。





同時，永義房屋也將落實「揭露到門牌的成交行情－永慶實價登錄3.0」提供透明安心的成交價。且〈行動智能經紀人APP〉已整合現場詢問調查表，經紀人只要照表勾選各類屋況，搭配照片輔助，直接匯入系統中，作業即時有效率





除此之外，該集團的科技優勢，讓賞屋更便利，不僅在新冠疫情下能享有零接觸的〈實境找房〉線上賞屋，結合Google街景讓消費者不用出門，就能掌握物件周邊生活圈，再搭配720度屋內環景照片，大小環境清楚掌握，快速過濾物件，成交更有效率。還有特約代書、價金履約保證等，讓客戶買賣屋都放心，永義房屋將持續擴大孫慶餘董事長「提供消費者一個房產公平交易平台」的理念，為消費者提供更多優質服務。





莊志成總經理分享，擁有強大後援的永義房屋，在內部預約期就備受矚目，外部詢問電話也不斷湧進！截至目前預約店數已逾150店，因疫情延後了開幕時程，但第三季結束前，一定有永義房屋門市開幕。預計一年內能達到100家規模，與永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產一起保障消費者權益、共創公平交易環境。



