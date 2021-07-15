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昨新增9例疑似接種疫苗後死亡　其中8例皆為施打AZ

▲中央流行疫情指揮中心15日針對疫報做出說明。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心15日針對疫報做出說明。（圖／指揮中心）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-15 14:51:00｜2021-07-15 14:55:41

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布，國內新增14例本土COVID-19確定病例，另確診個案中新增6例死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增的死亡個案1發病日為5月23日，因其他原因住院採檢後確診，7月11日併發肺炎跟菌血症不幸過世。另在疫苗接種部分，指揮中心發言人莊人祥指出，昨日疫苗接種23萬1026人次，接種人口涵蓋率為18.06％，計次人口比18.47％；此外，接種昨日新增9例疑似接種疫苗後死亡，其中有8例為施打AZ。

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指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為1例男性、5例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月15日至6月29日，確診日介於5月26日至6月30日，死亡日介於7月6日至7月13日。

▲中央流行疫情指揮中心15日指出新增死亡COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心15日指出新增死亡COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心）
針對今日新增的死亡案例，羅一鈞分析，案例1與3疫調時都未有接觸史，發病日期分別是5月23與15日，就醫時在醫院當中有一些相關症狀，後續採檢確診；至於個案1的死因為其他原因，他本身有糖尿病、高血壓，因為確診而住院，但在6月27日採檢PCR為陰性，轉出到一般加護病房繼續住院，7月11日因為併發肺炎跟菌血症不幸過世，所以死因寫為其他原因。

另外，羅一鈞指出，序號2、6分別因為癌症、發燒後意識變化關係於5月住院，住院後因為院內有其他確診個案，被匡列為接觸者進行採檢，檢驗出來結果為確診。

另在疫苗接種部分，莊人祥指出，昨日疫苗接種23萬1026人次，主要是莫德納22萬3796人次，累計接種433萬7272人，接種人口涵蓋率為18.06％，計次人口比18.47％。

不良事件通報部分，莊人祥稱，昨日新增70件，其中非嚴重不良事件26件，另外死亡有9件，其他疑似嚴重不良事件有35件；死亡9件當中，有8例是種AZ後死亡，分別為3女5男，年齡介於54至89歲之間，在接種3至25日之間發生；同期間新增1例男性為接種莫德納後死亡，年齡為90歲，疫苗接種後6日發生。

莊人祥補充說明，原通報接種AZ後導致病人死亡事件，目前已解剖90例，其中66例跟慢性病相關，其他包括15例嗆噎窒息、2例頸椎骨折、1例呼吸道阻塞、6例疑似肺炎、2例泌尿道感染、1例氣管內有管灌倒流液體、1例咽喉炎、1例胃穿孔併覆膜炎、1例上消化道出血、1例肋膜炎、1例疑膽道感染、2例待釐清。

有關疫苗安全部分，莊強調，目前是由全國藥物反應不良中心進行監測，他們針對死亡部分，分年齡層來進行統計，比較接種疫苗後7日內發生死亡的背景值跟觀察值，目前並沒有發現異常；由這部分分析較多，需要學者來用大家聽得懂的方式解析，近日會把報告的摘要對外公布，未來也會在指揮中心記者上會說明。

▲截至7月15日，COVID-19本土感染爆發累計確診14075例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲截至7月15日，COVID-19本土感染爆發累計確診14075例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

▲截至7月15日，COVID-19本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲截至7月15日，COVID-19本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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