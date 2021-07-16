快訊／今新增29例本土確診　另有4例死亡個案

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增32例COVID-19確定病例，分別為29例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀

指揮中心表示，今日新增之29例本土病例(其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月5日至7月15日。個案分布以臺北市14例為最多，其次為新北市11例、桃園市2例、宜蘭縣及彰化縣各1例；其中21例為已知感染源、4例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，均為男性，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月24日至6月16日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於7月9日至7月14日；詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月14日累計公布14,130位確診個案中，已有12,131人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.9%。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案中，案15468為美國籍50多歲男性，7月2日自美國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，7月14日檢疫期滿前採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。案15472為本國籍未滿10歲女童，7月2日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，7月14日檢疫期滿前採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者2人，列居家隔離。案15480為菲律賓籍30多歲男性漁工，4月30日自菲律賓來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，檢疫期滿與自主健康管理期滿採檢結果均為陰性，5月22日登船工作後未再下船，7月14日因有出海作業需求，由公司安排自費採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者18人，其中17人列居家隔離、1人列自我健康監測。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,727,787例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,710,974例排除)，其中15,378例確診，分別為1,221例境外移入，14,104例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計106例移除為空號。2020年起累計763例COVID-19死亡病例，其中755例本土，個案居住縣市分布為新北市379例、臺北市289例、基隆市26例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。