不滿推行健康通行證　法國慶日多地爆民眾抗議

新冠肺炎（COVID-19）疫情因Delta變種病毒出現變數，各個國家也加緊新冠疫苗接種進度。為了提高接種率，法國總統馬克宏日前宣布，要求醫療工作者強制接種之外，也提出部分場所需提供疫苗接種證明或陰性檢測才能進入的措施。不少人認為這是變相要求強制接種，因而感到不滿，14日法國國慶日時，有多達1.9萬民眾上街示威抗議。





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綜合《路透社》、《衛報》等外媒報導，14日正逢法國國慶巴士底日，當時香榭麗舍大道更在缺席一年之後，重啟遊行活動。法國總統馬克宏也現身主持，進行閱兵活動及遊行。但另外一頭卻是法國民眾群起抗議。





法國多地影片顯示，包含首都巴黎、南部的圖盧茲和馬賽，以及東南部的上薩瓦和西部的南特等地都出現抗議活動。抗議者推倒垃圾桶、投擲石頭和瓶子，甚至引燃施工設施來表達憤怒。抗議者高呼「自由」、「打倒獨裁統治」、「推翻健康通行證」等口號，也能看見醫療工作者參與其中。





抗議者與警方發生衝突，警方發射催淚彈，並且在法國多地政府建築設置警戒，也有抗議者在示威活動中遭到警方逮補。





由於Delta變種病毒肆虐，導致法國疫情再起，病例數激增，馬克宏12日時宣布，法國政府將實施多項防疫措施，包括強制醫療工作者接種，並且制定「健康通行證」規定，未來出入酒吧、餐廳、電影院等公共場所，都得出示疫苗接種證明或是陰性檢測證明。





馬克宏宣布這項政策之後，法國預約接種人數暴增，最大的預約接種網站單日內湧進92萬6000人登記預約接種，創下自法國12月開始實施疫苗接種計畫以來單日新高紀錄。但是也有民眾表示，「這相當武斷，非常的不民主」。



