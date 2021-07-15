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日第3波援台疫苗起飛　謝長廷：對台有恨鐵不成鋼的期許

▲日本第3波援台疫苗在15日上午準備運送到台灣，駐日代表謝長廷除了對日本表達感謝外，也提了3點對台灣恨鐵不成鋼的期許。（圖／翻攝自謝長廷臉書）
▲日本第3波援台疫苗在15日上午準備運送到台灣，駐日代表謝長廷除了對日本表達感謝外，也提了3點對台灣恨鐵不成鋼的期許。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

記者劉育辰／台北報導

2021-07-15 12:48:23

台灣駐日代表謝長廷在今（15）日11時許，於臉書發文表示，裝載著日本第3波97萬劑援台AZ疫苗的飛機已經起飛，除了再次對日本政府表達感謝外，謝長廷也寫下3點對台灣恨鐵不成鋼的期許。

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謝長廷今日上午在臉書發文表示，雖然一樣是多雲的陰天，但場景稍有改變，停機坪上有多輛飛機，除了台灣，還有飛往印尼或其他地方的；因奧運管制不能下到機坪，他只能從窗戶揮手，稍早在2樓遇見正副機長，有向他們致謝。最特別的是，裝載時天空露出陽光，有撥雲見日的喜悅。

謝長廷也再次對日本的援台疫苗表達感謝，同時祈望疫情早日平息，讓東京奧運順利成功。不過，謝長廷也提到，歷經3次的疫苗支援，除了祈求故鄉平安，也多了報恩的志氣，還有一點恨鐵不成鋼的期許。謝長廷認為，台灣要發展疫苗產業，不能長遠求助於人，老是做受援國；再者，若台灣疫苗有足夠疫苗的一天，也要支援其他弱勢國家，做一個受人尊敬的援助國；第三，台灣要和日本一起分擔亞太救災救難的責任，把善的循環擴散到世界，要讓日本這次對台灣的救援，成為教材和美談。

謝長廷也強調，國產疫苗的安全是必要條件，政府支持及採購國產疫苗，必須公平透明，這應該是人民的期待，也是政府的責任，而監督落實則為在野政黨及媒體的權責，更是防止權力腐化的必要設計，人民也要支持，但沒有根據就指控圖利炒股或配合對岸做毁滅式的攻擊，容易混淆焦點，造成社會分裂，也阻礙正常政治監督和民主發展，必須嚴正拒絕，台灣才有未來。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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