日第3波援台疫苗起飛　謝長廷：對台有恨鐵不成鋼的期許

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謝長廷也再次對日本的援台疫苗表達感謝，同時祈望疫情早日平息，讓東京奧運順利成功。不過，謝長廷也提到，歷經3次的疫苗支援，除了祈求故鄉平安，也多了報恩的志氣，還有一點恨鐵不成鋼的期許。謝長廷認為，台灣要發展疫苗產業，不能長遠求助於人，老是做受援國；再者，若台灣疫苗有足夠疫苗的一天，也要支援其他弱勢國家，做一個受人尊敬的援助國；第三，台灣要和日本一起分擔亞太救災救難的責任，把善的循環擴散到世界，要讓日本這次對台灣的救援，成為教材和美談。
謝長廷也強調，國產疫苗的安全是必要條件，政府支持及採購國產疫苗，必須公平透明，這應該是人民的期待，也是政府的責任，而監督落實則為在野政黨及媒體的權責，更是防止權力腐化的必要設計，人民也要支持，但沒有根據就指控圖利炒股或配合對岸做毁滅式的攻擊，容易混淆焦點，造成社會分裂，也阻礙正常政治監督和民主發展，必須嚴正拒絕，台灣才有未來。
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