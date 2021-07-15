假疫苗殘劑預約之名蒐集個資　警方查獲生技公司6人送辦

中部地區某生技公司以「疫苗殘劑預約候補登記」之名，在LINE群組上散布假訊息，吸引至少700人留下個資，刑事局偵查第六大隊循線查獲6人移送法辦，警方呼籲民眾關注中央流行疫情指揮中心發布之正確訊息，並多加提防網路流傳之假訊息，以免個人資料外洩，並影響自身疫苗接種權益。





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刑事局中部打擊犯罪中心、偵查第六大隊指出，近期有不肖者在LINE 通訊軟體流傳：「6/25 疫情指揮中心在防疫會議後對外說明，為了避免疫苗的浪費，即日起每天最後1 瓶的疫苗殘劑開放候補名單的登記使用，滿18 歲就可以登記預約候補 !!!照護管家預約掛號平台，提供疫苗預約整合功能，地區專責診所預約開通，可即時透過真人客服聯繫吻合名單!!!新冠肺炎疫苗注射預約查詢表 https://www.surveycake.com/s/xBVbW。」假訊息，中央流行疫情指揮中心查知後，責由本刑事局查辦，並立即組成專案小組，並報請臺灣臺中地方檢察署敦股黃芝瑋檢察官指揮偵辦。





刑事局指出，據查臺中市某生技公司涉嫌於LINE 成立「照護管家」群組（逾4000 人加入），以Line 散布新冠肺炎疫苗殘劑預約注射之假訊息，招徠不知情民眾登錄「新冠肺炎疫苗注射預約」、「疫苗殘劑開放候補名單」、「新冠肺炎疫苗注射預約查詢表」等網頁，使不知情者陷於錯誤輸入個人機敏資料，涉嫌違法蒐集民眾個資（逾700筆）。經專案小組蒐證齊備，向臺灣臺中地方法院聲請搜索票，





警方於110 年7 月上旬，前往該公司執行搜索，查扣電磁紀錄等相關資料，現場除依現行犯逮捕張姓負責人，帶回馬姓員工等共計6 人到案說明外，並要求下架違法網頁，避免民眾權利繼續受害，全案詢後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條及個人資料保護法第6條第1項及第41條等罪移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。





經檢察官複訊後，公司張姓負責人以新臺幣50 萬元交保、馬姓員工以新臺幣25 萬元具保，黃姓員工以新臺幣5 萬元具保，其餘飭回。





警方呼籲，目前衛生福利部疾病管制署僅開放各縣市醫院、衛生所及合約診所預約候補登記，未曾委由任何國內(外)私人機構或企業公司幫忙預約候補登記民眾資料。另即將開放之COVID-19公費疫苗接種意願登記網址為1922.gov.tw，請民眾關注中央流行疫情指揮中心發布之正確訊息，並多加提防網路流傳之假訊息，以免個人資料外洩，並影響自身疫苗接種權益。



