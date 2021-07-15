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染疫病故雖破10萬　阿根廷疫情已因疫苗減緩

▲阿根廷衛生部通報的數據，境內感染新冠肺炎死亡案例累計突破10萬人，但因為疫苗接種率逐步提高，新增確診與病故均已下降。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷衛生部通報的數據，境內感染新冠肺炎死亡案例累計突破10萬人，但因為疫苗接種率逐步提高，新增確診與病故均已下降。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-15 15:32:25

（中央社布宜諾斯艾利斯14日綜合外電報導）根據阿根廷衛生部通報的數據，境內感染COVID-19病故者今天累計突破10萬人，成為第5個達十萬大關的拉丁美洲國家。不過拜施打疫苗之賜，新增確診與病故均已下降。

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法新社報導，過去24小時阿根廷新增614人染疫病亡，累計染疫病故10萬250人，阿根廷總人口4500萬人。儘管阿根廷累計確診超過470萬例，由於過去數週來施打疫苗有進展，阿根廷的新增確診比率已放緩。

目前阿根廷有超過5000名確診者住入加護病房，確診對全國成人加護病房床位佔比已降至62%；在4月疫情高峰時，逾8成加護病房床位都被占滿。

當局資料顯示，目前全國有2060萬人已施打至少1劑疫苗，其中510萬人為完整接種，代表阿根廷全國總人口45%、成人總數的60%都至少注射1劑疫苗。

路透社的疫情追蹤數據顯示，阿根廷過去3週染疫病故人數每天減少140多人，相較疫情高峰期間減少19%；新增確診也呈下降趨勢，目前單日新增確診平均為1萬5517例，已較5月23日最高峰時減少47%。

阿根廷的國家通訊社「泰蘭社」（Telam）10日報導，阿根廷衛生部一份研究顯示，中國國藥集團（Sinopharm）的COVID-19疫苗，對當地預防染疫病故的防護力達84%。研究從今年1月到6月22日，在阿根廷全國24個省份針對60歲以上者進行，盼了解實施疫苗全國性接種後減少染疫病故效果。

研究分析14萬7908名個案後發現，接種一劑國藥疫苗就能61.6%預防染疫病故，完整接種兩劑後，數字提高為84%。

由於無法與美國藥廠達成疫苗採購，阿根廷的COVID-19防疫接種計畫仰賴俄羅斯的「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗、中國國藥疫苗及英國的AZ疫苗。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1100715

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