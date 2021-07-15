6月雨致7月上半月菜價漲4、5成　復耕上市可回穩

（中央社記者楊淑閔台北15日電）台北果菜批發市場7月上半月整體蔬菜交易均價比去年同期貴近4成，葉菜類貴5成2。農糧署今天表示，6月初、中旬下大雨讓收成減少、延後復耕所致，復耕菜開始上市，會回穩。





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雖然蔬菜本來就是秋冬產量、種類多，反之，夏季產量、種類較少，價格比較貴，但是經查7月上半月市場交易行情發現，仍比去年同期貴4、5成之多。





農委會農糧署官網顯示，7月1到15日整體蔬菜在台北果菜批發市場的交易均價每公斤新台幣38.4元，不僅高於合理價位區間上限的35元，也比去年同期的27.7元貴10.7元、漲38.7%；交易量則比去年同期少28%。





7月上半個月，葉菜類交易均價每公斤32.9元，比去年同期21.6元貴11.2元、漲幅52%；交易量減少29.1% 。其中高麗菜每公斤26.8元，比去年的22.4元貴約4.5元、漲幅19.9%，交易量減少21.7%。





農糧署副署長姚志旺說，與產區6月下了幾波大雨有關。





農糧署作物生產組長陳立儀說明，6月初的大雨使得葉菜類減產，中旬的雨則影響復耕作業進行，到了6月底土壤比較乾，才能順利復耕，而短期葉菜約栽種14 到21天可收成，已經開始採收，接下來葉菜類陸續上市後菜價會回穩。





陳立儀並說，關於菜王高麗菜價的波動，則與品種有關，之前還有改良品種上市，價格比較親民，現在海拔2500公尺以上栽種的初秋品種開始上市，每顆零售價本來就差不多要100元。（編輯：管中維）1100715



