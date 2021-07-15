中國逃不過「摩天大樓詛咒」？槓桿率暴增令北京頭疼

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評論認為，中國政府必須積極處理槓桿率問題，其中就包括對「超高樓」建案的禁令，限制有500米以上的樓層建設工程。過去20年，中國曾經一度瘋狂追求建築超高樓層，全世界前100座最高建築中，有一半都集中在中國境內，但中國槓桿率也在近年瘋狂飆高，2020年升至270%，超過日本、德國，且上升趨勢與美國次貸危機爆發之前類似。
摩天大樓的象徵意義不只在表面，《日本化：世界可以從日本失落世代中學到什麼？》（暫譯，Japanization: What the World Can Learn from Japan's Lost Decades）作者佩西克（William Pesek）認為，從過去的經驗可見，建築超高樓與金融危機之間有著密切的關聯，根據勞倫斯（Andrew Lawrence）的說法，這是因為超大型工程啟動，往往代表政府在經濟上的寬鬆政策以及樂觀態度。然而，當這些大樓接近完工時，過度投資以及投機心態引起的泡沫也隨之破裂，政府政策也因此轉為緊縮。超高樓的建設，某種程度上反應了社會的經濟週期。
佩西克指出，1907年至1908年，紐約市建造當時可以被稱為超高樓的勝家大樓（Singer Building ）與大都會保險公司大廈（Metropolitan Life Building），之後股市下跌近50%、銀行擠兌潮爆發，以至於摩根大通（JP Morgan）不得不出手，率先援助美國企業；1929年華爾街克萊斯勒大廈（Chrysler Building）開業不久，紐約股市崩跌，股災延續至1931年，帝國大廈竣工後一年（1930年），全世界陷入經濟大蕭條。接著在亞洲，有馬來西亞雙子塔、台北101與兩次金融風暴；2008年至2009年，美國爆發次貸危機，當時杜拜哈里發塔工程正在收尾，金融危機導致的油價波動又嚴重衝擊中東經濟。
回到中國，佩西克指出，2015年當時上海中心大廈（Shanghai Tower）才剛剛完工，當年夏季上海股市就發生股災，短短幾週內暴跌30%，導致交易所一度關閉數天暫停公開募股；2017年深圳平安金融中心（Ping An Finance Center）啟用不久，美國時任總統川普（Donald Trump）就對中國發動貿易戰。現在中國政府重新審視超高樓建築計畫，除了安全上的考量，中國對高樓建築的管制也是在反應中央「去槓桿化」的政策大方向。
中國社會科學院金融研究所所長張曉晶早前分析，中國槓桿率偏高主因並非債務上升，而是GDP增長放緩，然而，高槓桿率也會導致中小銀行的壞帳率提高，增加金融風險。張曉晶預測，中國未來5年的槓桿率上升幅度可能與2020年一年的上升幅度接近，落在5至6個百分點之間。面對高槓桿率可能帶來的經濟風險，中國國務院去年底召開「經濟形勢專家與企業家座談會」時表示，政府將力促經濟運行恢復到合理區間，同時推高質量發展。
《日經亞洲》認為，北京對摩天大樓的禁令，確實反映習近平在穩定中國經濟的意圖。中國在2015年、2017年的魔咒中，實際上算是倖存了下來，主要原因是中共對經濟活動的掌控比資本自由主義國家要來得強，共產黨讓網路科技，甚至是世界貿易組織（WTO）的規範屈服於黨的意志。面對魔咒，中國有很大的勝算能逃過明斯基時刻（Minsky moment，景氣循環中資產價格的大幅下跌）。
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