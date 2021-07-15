COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中國逃不過「摩天大樓詛咒」？槓桿率暴增令北京頭疼

▲近年全世界約六成的超高樓都集中在中國，令不少人擔心中國將面臨「高樓魔咒」後的經濟衰退。（圖／美聯社／達志影像）
▲近年全世界約六成的超高樓都集中在中國，令不少人擔心中國將面臨「高樓魔咒」後的經濟衰退。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-15 13:16:00｜2021-07-15 13:21:45

德意志銀行證券分析師勞倫斯（Andrew Lawrence）1999年提出「摩天大樓指數」（Skyscraper Index），指出經濟衰退或是股市蕭條通常會發生在全球「最高樓」建造的前後，例如吉隆坡雙子塔建設期間（1999年完工）的1997年亞洲金融風暴、台灣101大樓建設期間（2004年完工）的2003金融危機等，近年全世界約六成的超高樓都集中在中國，令不少人擔心中國也將面臨「高樓魔咒」後的經濟衰退。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《日經亞洲》今（15）日評論，中國這個「亞洲最大經濟體」近期正在致力於降低槓桿率，同時，中國城市的天際線可能也會受到影響。隨著境內新冠肺炎（COVID-19）疫情減緩，北京正在積極處理資本市場秩序、影子銀行（shadow-banking）還有地方政府債務問題，上週中國人民銀行（央行）減少持有現金儲備量0.5%，用於刺激借貸活動；相較之下，世界大部分地區因為Delta變種病毒，仍維持嚴格的防疫封鎖，各國都在出台更多的經濟刺激措施。

評論認為，中國政府必須積極處理槓桿率問題，其中就包括對「超高樓」建案的禁令，限制有500米以上的樓層建設工程。過去20年，中國曾經一度瘋狂追求建築超高樓層，全世界前100座最高建築中，有一半都集中在中國境內，但中國槓桿率也在近年瘋狂飆高，2020年升至270%，超過日本、德國，且上升趨勢與美國次貸危機爆發之前類似。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國各地的大城市快速發展，天際線也出現一棟棟超高樓。（圖／美聯社／達志影像）
摩天大樓的象徵意義不只在表面，《日本化：世界可以從日本失落世代中學到什麼？》（暫譯，Japanization: What the World Can Learn from Japan's Lost Decades）作者佩西克（William Pesek）認為，從過去的經驗可見，建築超高樓與金融危機之間有著密切的關聯，根據勞倫斯（Andrew Lawrence）的說法，這是因為超大型工程啟動，往往代表政府在經濟上的寬鬆政策以及樂觀態度。然而，當這些大樓接近完工時，過度投資以及投機心態引起的泡沫也隨之破裂，政府政策也因此轉為緊縮。超高樓的建設，某種程度上反應了社會的經濟週期。

佩西克指出，1907年至1908年，紐約市建造當時可以被稱為超高樓的勝家大樓（Singer Building ）與大都會保險公司大廈（Metropolitan Life Building），之後股市下跌近50%、銀行擠兌潮爆發，以至於摩根大通（JP Morgan）不得不出手，率先援助美國企業；1929年華爾街克萊斯勒大廈（Chrysler Building）開業不久，紐約股市崩跌，股災延續至1931年，帝國大廈竣工後一年（1930年），全世界陷入經濟大蕭條。接著在亞洲，有馬來西亞雙子塔、台北101與兩次金融風暴；2008年至2009年，美國爆發次貸危機，當時杜拜哈里發塔工程正在收尾，金融危機導致的油價波動又嚴重衝擊中東經濟。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約市內高樓雲集，其中不少在施工期間遭遇金融危機、經濟蕭條。（圖／美聯社／達志影像）
回到中國，佩西克指出，2015年當時上海中心大廈（Shanghai Tower）才剛剛完工，當年夏季上海股市就發生股災，短短幾週內暴跌30%，導致交易所一度關閉數天暫停公開募股；2017年深圳平安金融中心（Ping An Finance Center）啟用不久，美國時任總統川普（Donald Trump）就對中國發動貿易戰。現在中國政府重新審視超高樓建築計畫，除了安全上的考量，中國對高樓建築的管制也是在反應中央「去槓桿化」的政策大方向。

中國社會科學院金融研究所所長張曉晶早前分析，中國槓桿率偏高主因並非債務上升，而是GDP增長放緩，然而，高槓桿率也會導致中小銀行的壞帳率提高，增加金融風險。張曉晶預測，中國未來5年的槓桿率上升幅度可能與2020年一年的上升幅度接近，落在5至6個百分點之間。面對高槓桿率可能帶來的經濟風險，中國國務院去年底召開「經濟形勢專家與企業家座談會」時表示，政府將力促經濟運行恢復到合理區間，同時推高質量發展。

《日經亞洲》認為，北京對摩天大樓的禁令，確實反映習近平在穩定中國經濟的意圖。中國在2015年、2017年的魔咒中，實際上算是倖存了下來，主要原因是中共對經濟活動的掌控比資本自由主義國家要來得強，共產黨讓網路科技，甚至是世界貿易組織（WTO）的規範屈服於黨的意志。面對魔咒，中國有很大的勝算能逃過明斯基時刻（Minsky moment，景氣循環中資產價格的大幅下跌）。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國地方政府債台高築，一直受到外界關注。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
45.31%54.69%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
38.89%61.11%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
39.71%60.29%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
55.26%44.74%
2021-07-12-2021-07-15
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀