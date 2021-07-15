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奧運／生涯只有一次的奪牌機會　文姿云：享受並好好把握

▲空手道奧運國手文姿云。（圖／國訓中心提供）
▲空手道奧運國手文姿云。（圖／國訓中心提供）

記者黃建霖/台北報導

2021-07-15 13:21:30

身為我國東京奧運的重點奪牌選手，空手道女將文姿云今(15)日在國訓中心媒體日上分享自己目前準備的狀況，以及用什麼樣的心態來看待即將到來的比賽。

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只剩下幾周的時間，要怎麼準備即將到來的奧運，文姿云表示大概就是朝著每個對手需要針對的特性去練習；國訓中心也有安排一些比賽，自己就是朝著模擬正式比賽的時間去準備。

「沒有給自己設下目標一定要怎麼樣，但我想去準備這個對空手道和對我自己都非常重要的比賽，無論最終結果如何，它一定會是甜美的。」文姿云樂觀地如此說道。

許多選手在出國時都會帶一些特別的東西，來「穩定軍心」，而文姿云則笑著說自己想帶的全都是吃的，包括巧克力義美小泡芙以及辣雞麵，希望能藉由美食放鬆。

至於為什麼是義美小泡芙？文姿云透露這是男友徐瑋駿愛吃的點心，自己跟著吃也慢慢愛上，加上小時候家人都會買，所以變成一種習慣。

這次東京奧運不會有觀眾在場，文姿云認為這對自己來說更好，「這就和平常訓練一樣，沒有觀眾、也不會有其他聲音，而且這次是在日本主場，沒有他們的粉絲反而更好。」

「現在我會調整訓練心態，認真對待每一天，因為每一次訓練都是在倒數，總會有做不到自己要求的時候，但我一直和自己說想辦法做好，去感受身體狀態，對每一場訓練都保持隨時上場的感覺。」文姿云表示自己想以很興奮的狀態，去面對這一次奧運。

這次日本舉辦奧運，所以空手道被排進了項目，下一屆奧運不一定會有，因此對於文姿云這些選手來說，有點像是生涯只有一次的挑戰機會。但她不因此感到壓力，反而認為這是一次難得的機會，那何不好好把握。

談到自己關注的對手，文姿云說這次55公斤級的很多選手都沒對到過，自己特別會去注意土耳其和烏克蘭的兩位選手，這兩人都是自己想要對到的選手，所以會有一點期待。

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