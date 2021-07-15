奧運／生涯只有一次的奪牌機會　文姿云：享受並好好把握

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「沒有給自己設下目標一定要怎麼樣，但我想去準備這個對空手道和對我自己都非常重要的比賽，無論最終結果如何，它一定會是甜美的。」文姿云樂觀地如此說道。
許多選手在出國時都會帶一些特別的東西，來「穩定軍心」，而文姿云則笑著說自己想帶的全都是吃的，包括巧克力義美小泡芙以及辣雞麵，希望能藉由美食放鬆。
至於為什麼是義美小泡芙？文姿云透露這是男友徐瑋駿愛吃的點心，自己跟著吃也慢慢愛上，加上小時候家人都會買，所以變成一種習慣。
這次東京奧運不會有觀眾在場，文姿云認為這對自己來說更好，「這就和平常訓練一樣，沒有觀眾、也不會有其他聲音，而且這次是在日本主場，沒有他們的粉絲反而更好。」
「現在我會調整訓練心態，認真對待每一天，因為每一次訓練都是在倒數，總會有做不到自己要求的時候，但我一直和自己說想辦法做好，去感受身體狀態，對每一場訓練都保持隨時上場的感覺。」文姿云表示自己想以很興奮的狀態，去面對這一次奧運。
這次日本舉辦奧運，所以空手道被排進了項目，下一屆奧運不一定會有，因此對於文姿云這些選手來說，有點像是生涯只有一次的挑戰機會。但她不因此感到壓力，反而認為這是一次難得的機會，那何不好好把握。
談到自己關注的對手，文姿云說這次55公斤級的很多選手都沒對到過，自己特別會去注意土耳其和烏克蘭的兩位選手，這兩人都是自己想要對到的選手，所以會有一點期待。