接種疫苗竟被「打空針」！女星半身麻痺　還抽搐嘔吐

全球疫情持續升溫，施打疫苗成為外界關注的議題，近來31歲的香港女歌手谷婭溦在香港當地施打疫苗，竟發現護理師沒有替她接種，而是打了空針，讓她身體不適，身體左半邊都出現麻痺的狀況，甚至抽搐、嘔吐。

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谷婭溦在IG曬出照片，並發文還原施打疫苗當天的狀況，她提到是在7月12日於香港馬鞍山家庭醫學中心接種，與護理師對談關於接種疫苗的須知後，就開始打針，「突然我感覺到嚴重的疼痛，我就扭頭望向打針的手臂，此時護士才發現針筒裡面沒有藥水，當時我自己也意識到，因此非常生氣的大聲的質問。」由於護理師的疏失，讓她前後施打了兩針。據悉，「打空針」除了會影響神經線出現問題，嚴重的話可能會導致死亡。

護理師犯錯後，竟表示施打空針沒有什麼問題，谷婭溦氣不過想要理論，在她強烈的要求下，醫院才紀錄此事，之後她的朋友也幫忙打去醫管局投訴，投訴後醫管局安排了另外一家醫院的醫師來檢查，可是她卻在等待醫師期間開始頭暈想吐，「左手臂左腳還有左邊頸部開始麻痺，頸部開始抽搐，我開始害怕。」因此緊急派救護車轉往威爾斯醫院，途中她甚至因為身體不適吐了2次。沒想到到達威爾斯醫院後，現場沒有對接的人，谷婭溦只能自己轉述狀況，院方才安排做心電圖、照X光、CT，為了保險起見，她也報警留案底，做完檢查後她便自行離開醫院。

▲谷婭溦去醫院接種疫苗時，竟被護理師打空針。（圖／翻攝谷婭溦IG）

到了隔天，谷婭溦再次感到不舒服，「全身發軟、冒大汗、左手臂左腳麻痺，家人趕緊把我送往私家醫院，期間再次打電話給馬鞍山家庭醫學中心，都是一樣不予理會等通知，打好幾個電話才會有人接，就這樣的態度真的很令人心寒。」發生如此嚴重的醫療疏失，她透露沒有收到任何道歉，「我沒有接到任何有關於責任方醫院的電話，我現在也還在醫院躺著，這就是目前所有的狀況。」