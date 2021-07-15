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NBA／為何不吹布克第6犯？G4裁判坦承誤判　沒注意這動作

▲Jrue Holiday上籃被Devin Booker犯規。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jrue Holiday上籃被Devin Booker犯規。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/台北報導

2021-07-15 13:55:48

總冠軍賽G4公鹿和太陽上演了一場激烈的大戰，不過比賽中出現不少爭議判決，其中又以Devin Booker末節幾次明顯犯規未被吹判，特別受到外界關注。而賽後本場執法團隊，也承認錯誤，並對此做出解釋。

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在贏球就有機會聽牌的情況下，Booker這場比賽完全爆發，全場28投17中攻下42分，唯一能阻止他得分的就是犯規，末節他早早領到第5犯而必須下場休息，但因為公鹿追得很緊，因此太陽教練團又不得不將他重新換上來。

比賽最後階段，面對Jrue Holiday和Khris Middleton的兩次上籃，Booker都有疑似犯規的嫌疑，但裁判皆未吹罰，也引起外界的質疑。

對此主審James Capers承認錯誤，他認為對Holiday的那一回合確實是犯規，但自已當時只注意到Booker的手放在球上、沒看到他還抱住了前者的腰，因此漏了那一次吹判。

也還好公鹿最終拿下這場賽事，否則當時的吹判恐怕將成為影響最終冠軍結果的重大誤判。當事人Holiday賽後被問及此事時，連忙說「我不知道、我不知道」，深怕遭到聯盟罰款。

 

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