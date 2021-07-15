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新冠疫情處理不佳　學者：衝擊2022民進黨選情

▲新冠肺炎疫情處理不佳，恐衝擊2022民進黨地方選舉選情。（圖／翻攝蔡英文臉書）
▲新冠肺炎疫情處理不佳，恐衝擊2022民進黨地方選舉選情。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-15 14:23:18｜2021-07-15 14:24:32

新冠肺炎本土疫情5月爆發，政府因疫苗不足遭質疑防疫不力。學者認為，疫情處理不佳，將衝擊2022地方選舉的民進黨選情，但是民眾黨短期內也難以取代國民黨成為第二大黨。

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民眾黨立委張其祿國會辦公室今（15）日舉辦「近期政黨民調變化大解讀：Covid-19疫情衝擊下的民意變化及政黨板塊移動」記者會，張其祿指出，台灣民意基金會12日發布的「台灣人政黨認同」民意調查顯示，有28.2％台灣民眾認同民進黨、18.9％認同國民黨、15.6％認同民眾黨，另有48.2％之認同為中性選民。目前最大黨已經不是各傳統政政黨，而是變成「人民最大黨」，即非藍、非綠、非白的民眾成為主流多數，其投票的意向可能超越藍綠。

張其祿指出，新冠肺炎疫情對民進黨的支持度確實已經產生重大衝擊，非常可能影響「獨立選民」在下次2022地方大選時的投票意向。若獨立選民的鐘擺效應又起，則非常可能會重演2018年地方選舉之狀況。不過，小黨在22年地方選舉的突破主要還是會在地方議會「多席次」的選舉之上，小黨的支持者為了避免自己手上的選票遭到浪費，自動「理性地」轉移給大黨，導致小型政黨失去生存空間），對小黨而言仍是不易克服的障礙。

中山大學政治系廖達琪教授指出，此次民調確實看出民進黨受疫情處理不佳的影響而有「滑坡效應」，民眾黨因台北市長柯文哲對中央的挑戰而大有斬獲，國民黨則因缺乏角色扮演而未能得分。

廖達琪指出，目前的政黨競爭情況，民眾黨有被打成小藍之狀況，但藍白之間卻難以整合，短期內民眾黨難以取代擁有2成鐵盤的國民黨而成為第二大政黨，這是民眾黨在單一席次選舉上所面臨的最大困境。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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