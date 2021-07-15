新冠疫情處理不佳　學者：衝擊2022民進黨選情

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張其祿指出，新冠肺炎疫情對民進黨的支持度確實已經產生重大衝擊，非常可能影響「獨立選民」在下次2022地方大選時的投票意向。若獨立選民的鐘擺效應又起，則非常可能會重演2018年地方選舉之狀況。不過，小黨在22年地方選舉的突破主要還是會在地方議會「多席次」的選舉之上，小黨的支持者為了避免自己手上的選票遭到浪費，自動「理性地」轉移給大黨，導致小型政黨失去生存空間），對小黨而言仍是不易克服的障礙。
中山大學政治系廖達琪教授指出，此次民調確實看出民進黨受疫情處理不佳的影響而有「滑坡效應」，民眾黨因台北市長柯文哲對中央的挑戰而大有斬獲，國民黨則因缺乏角色扮演而未能得分。
廖達琪指出，目前的政黨競爭情況，民眾黨有被打成小藍之狀況，但藍白之間卻難以整合，短期內民眾黨難以取代擁有2成鐵盤的國民黨而成為第二大政黨，這是民眾黨在單一席次選舉上所面臨的最大困境。
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