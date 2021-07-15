質疑中國疫苗聲浪起　多國懷疑缺乏Delta變種病毒保護力

最早在印度發現的Delta變種病毒正在全球快速蔓延，目前已經在98個國家和地區現蹤。雖然現在各國加緊接種進度，但美國媒體指出，現在有不少國家對於中國疫苗對Delta變種病毒的保護力提出質疑，繼巴林之後，泰國和印尼都宣布，將為施打過中國疫苗的人，進行追加接種。





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根據《華爾街日報》報導指出，中國疫苗一直是許多發展中國家的接種計畫主力，目前國藥疫苗以及科興疫苗已經通過聯合國緊急授權，並且承諾提供5.5億劑疫苗給新冠疫苗全球取得機制（COVAX），但隨著Delta變種病毒蔓延全球，也有不少使用中國疫苗的國家，開始質疑其保護力。





泰國衛生部先前公布數據指出，從4月至7月的數據來看，677348名接種過2劑科興疫苗的醫務人員中，有618人仍被感染，其中1名護士死亡，另1名醫務人員情況危急。更在12日時宣布，將為已經接種2劑科興疫苗的醫護人員，追加接種輝瑞疫苗（Pfizer）或是阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，AZ），僅接種1劑科興疫苗的醫護人員，第2劑改為接種AZ疫苗。





印尼醫學協會的新冠肺炎小組表示，2月至6月期間，至少有20名接種科興疫苗的醫療工作者死於感染新冠肺炎，在上個月染疫病末的48名醫生當中，至少也有10人完全接種科興疫苗。





印尼上週表示，將會為醫療工作者提供莫德納（Moderna）加強針，印尼有90%醫療工作者已經接種2劑科興疫苗，但是數百人仍感染新冠肺炎，讓印尼原先已經相當緊繃的醫療系統，在疫情升溫之際又減少了醫療人力。





Delta變種病毒最早於印度發現，被認為比原始病毒還要更具傳染性，目前也已經蔓延至98個國家和地區。泰國近來更因為Delta變種病毒影響，導致病例數激增，截至7月初，泰國境內以英國Alpha變種病毒為大宗，但至今在曼谷感染Delta變種病毒的病例數已經超越了Alpha變種病毒。印尼也因為Delta變種病毒引發大流行，新增死亡數以及確診數都創下新高。





隨著各國疫情因變種病毒再度升溫，近來對於中國疫苗的質疑聲音也越來越多。波斯灣島國巴林6月時表示，將向接種2劑中國國藥集團疫苗的易感染者，提供輝瑞疫苗加強針。









