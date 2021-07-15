林慶台揪兒子打獵　「發生意外」跌入山林

「台灣土產搖滾樂隊」拍謝少年推出新歌《山盟》

MV

，特別邀請好久不見的林慶台跨刀擔任男主角，前進高山森林，重現早期台灣伐木工人辛苦的經歷，驚喜的是，林慶台難得合體兒子，在MV中演出發生意外的橋段。

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趕在疫情爆發前，導演前進中部多處山區，耗費兩天時間，從杉林溪忘憂森林一路拍到小奇萊山，用鏡頭捕捉台灣山林之美外。MV找來林慶台飾演伐木工，過去常在山林出沒打獵的他，對於角色背景充滿熟悉，尤其對大自然的理解與敬意，反而成為整個劇組精神人物，甚至還領導大家辨認沿路動物蹤跡，林慶台透露：「早年好一段時間我都在山上生活，現在能再次透過鏡頭深入了解歷史痕跡，或許也算是我的使命。」林慶台也攜手他的兒子同台演出，兩人在MV裡重現伐木工人發生意外、跌入山林的橋段。

▲林慶台（左）與兒子參與演出MV。（圖／相知音樂提供）