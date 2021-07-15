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用劑次人口算疫苗覆蓋率　陳以信酸：蔡英文數學有問題

▲台灣自購疫苗陸續到貨，大規模接種計畫進行中，日前有媒體報導全世界沒人使用劑次人口比計算疫苗覆蓋量，指揮中心指揮官陳時中昨天回應，使用劑次人口比作為接種率是總統蔡英文的意思，不過指揮中心會呈現疫苗涵蓋率與劑次人口比兩種數據來報告。對此，立委陳以信開酸蔡英文，直言蔡總統的數學可能有問題。（圖／翻攝自陳以信臉書）
▲台灣自購疫苗陸續到貨，大規模接種計畫進行中，日前有媒體報導全世界沒人使用劑次人口比計算疫苗覆蓋量，指揮中心指揮官陳時中昨天回應，使用劑次人口比作為接種率是總統蔡英文的意思，不過指揮中心會呈現疫苗涵蓋率與劑次人口比兩種數據來報告。對此，立委陳以信開酸蔡英文，直言蔡總統的數學可能有問題。（圖／翻攝自陳以信臉書）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-15 14:38:15

台灣自購疫苗陸續到貨，大規模接種計畫進行中，日前有媒體報導全世界沒人使用劑次人口比計算疫苗覆蓋量，指揮中心指揮官陳時中昨天回應，使用劑次人口比作為接種率是總統蔡英文的意思，不過指揮中心會呈現疫苗涵蓋率與劑次人口比兩種數據來報告。對此，立委陳以信開酸蔡英文，直言蔡總統的數學可能有問題。

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陳以信表示，國際間「劑次人口比」的定義是「每百人施打劑次」，由於新冠疫苗施打需要兩劑，因此這項數據用以比較各國政府施打效率，而這數據滿分目標是百分之兩百。

陳以信說，目前許多國家數據都已超過百分之百，根據BBC資料到上週為止，阿聯酋的劑次人口比已達159%、以色列126%、英國119%。

陳以信指出，「疫苗覆蓋率」的定義是「每百人有接種人數」，這數據用來計算各國與群體免疫的距離，滿分目標是百分之一百，根據DW資料，目前最優國家都已達到60%以上。

陳以信直言，如果蔡總統所謂有意義目標是，台灣七月底達到「劑次人口比」的25%，不是達到「疫苗覆蓋率」的25%，那麼就只是達到滿分目標的八分之一。

陳以信痛批，這個標準實在太低，距離蔡總統所謂「有意義」免疫實在太遠，就變成是「自欺欺人的數字遊戲」而已。

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