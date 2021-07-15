中市5人闖關「人體試驗」混打疫苗 市府啟動插卡預防
台中市傳出至少有5名已注射AZ的長者「闖關成功」，混打莫德納疫苗，甚至自稱醫師的年輕人闖關未果，嗆「為何不禮遇第一線防疫醫護人員？」還有一名洗腎病患打完後出現發燒等不適症狀。衛生局長曾梓展說，至少有5人闖關「人體試驗」，已陸續掌握名單，並且做後續的追蹤，至今除一名洗腎翁發燒外，其他未出現異樣。明(16)日起會將電腦與網路全面擴大到各快打站，屆時就可有效杜絕第二劑搶打莫德納疫苗的危機。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-15 14:38:21
曾梓展說，台灣尚未開放新冠肺炎疫苗混打，但已有多人闖關，各快打站積極預防攔抯，甚至試辦插卡，但仍考驗人性，至少有5人闖關「人體試驗」，市府預計明天開放66歲打疫苗啟動插卡預防。至於已闖關成功者，市府目前已陸續掌握名單，並且做後續的追蹤，至今除一名洗腎翁發燒外，其他未出現異樣。至於是否會罰？因為目前中央尚未定訂，因此還在討論。
台中市政府表示，為預防混打或誤打阿斯特捷利康(AZ)及莫德納疫苗，市政府在設置快打站提供接種服務時，現場均嚴格要求查對接種黃卡，並於預防接種系統查對第二劑疫苗的接種狀況。
衛生局在上週發現有混打狀況後，便緊急採購讀卡機等設備，主動進行五個快打站試辦連線預防接種子系統查詢疫苗施打紀錄的功能，可利用插健保卡進行查詢，目前試辦狀況良好，每個報到者的諮詢時間僅較過去增加數秒，明(16)日起會將電腦與網路全面擴大到各快打站，屆時就可有效杜絕第二劑搶打莫德納疫苗的危機。
衛生局強調，接種單位在接種莫德那疫苗前會提供接種須知還有意願書，均有事先告知不得與其他廠牌交替使用，接種者也需在意願書中勾選已詳閱並了解接種須知等相關資訊，如有發現刻意隱瞞情事，衛生局將主動蒐集相關事證函送中央流行疫情指揮中心研議憑辦。
衛生局表示，目前回報有混打狀況的人數為5人，僅有一人出現微燒，經追蹤關懷目前均無不適症狀，衛生局呼籲，目前中央流行疫情指揮中心尚未同意混打疫苗，若因混打疫苗後造成不良後果，可能無法獲得預防接種受害救濟給付，請市民遵照指揮中心的接種指引，注意第二劑疫苗的種類及接種間隔，才能獲得接種疫苗完整的保護。