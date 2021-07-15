日本3贈疫苗 總統府：強化防疫保護力、深化台日友誼
日本捐贈的第3批97萬劑AZ疫苗於今（15）日下午順利運抵台灣。總統府發言人張惇涵表示，包括第3批捐贈的疫苗在內，日本政府共捐贈台灣超過330萬劑疫苗，總統府再次誠摯感謝日本政府對台灣的及時馳援，相信台灣人民也深受感動。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-15 14:56:09
張惇涵表示，日本政府第2批捐贈的疫苗，即將投入接種計畫，而第3批捐贈的疫苗也將在完成封緘檢驗程序後，迅速投入後續疫苗接種工作。日本政府的「友情疫苗」對於提升台灣疫苗覆蓋率、增加社會總體防疫保護力，皆有正向幫助，對於台日堅定友誼的深化，更有正面助益。台日雙方也會在堅實基礎上，持續深化各項領域的合作夥伴關係。
張惇涵指出，總統蔡英文除了再次誠摯感謝日本政府的協助外，也再次肯定外交團隊的辛苦努力，並感謝過程中幫忙奔走的各界人士。蔡英文認為，在台灣與日本都面對疫情的挑戰之際，在彼此需要之時，能夠攜手合作、互相幫助，顯示台日友好堅定不移。
此外，對於即將舉行的東京奧運，張惇涵也說，蔡英文除了期許我國選手代表能為台灣爭取最大的榮耀外，也預祝東京奧運順利成功，各國的運動好手能夠齊聚一堂，共同展現人類對抗病毒決心。
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