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餐廳關門、老闆兼職Uber　彭博：疫情嚴重衝擊台灣餐飲業

▲《彭博社》今（15）日報導，雖然台灣在半導體產業上的表現亮眼，但疫情確實造成私人消費下降，服務業、餐飲業陷入寒冬。（圖／美聯社／達志影像）
▲《彭博社》今（15）日報導，雖然台灣在半導體產業上的表現亮眼，但疫情確實造成私人消費下降，服務業、餐飲業陷入寒冬。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-15 14:58:06｜2021-07-15 15:05:12

台灣早前再度爆發新冠肺炎（COVID-19）本土感染疫情，最近疫情逐漸趨緩，指揮中心宣布「微解封」，但各界持續關心台灣疫情趨勢以及相關限制對經濟活動造成的影響。《彭博社》今（15）日報導就提到，雖然台灣在半導體產業上的表現亮眼，但疫情確實造成私人消費下降，服務業、餐飲業陷入寒冬。

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《彭博社》今（15）日發布報導討論台灣新冠肺炎疫情、社會經濟活動近況。即使是天氣好的週末，台北最熱鬧的黃金地段之一，信義區，也不見平常熱絡的人潮，這和世界上其他大城市逐漸重啟經濟活動的盛況，形成明顯對比。疫情對台灣零售、餐飲業造成的嚴重衝擊，導致行業約20%的勞工被迫解僱。立法院委員和幕僚時常光顧的粵菜餐廳「康園餐廳」也在7月3日結束營業。

▲立法院康園餐廳宣布結束營業。（圖／翻攝自康園臉書）
▲立法院工作人員喜愛的康園餐廳，於上個月底宣布於7月3日結束營業。（圖／翻攝自康園臉書）
擁有康園餐廳等多家餐飲店的弘昌企業有限公司總經理蔡宗龍向《彭博社》表示，受到疫情影響，類似的中餐廳收入大減九成，許多餐館都在計畫關閉。店家並不樂觀，如果抱著疫情會好轉的希望，相信店家會繼續咬牙堅持二、三個月，但現在大家都看不到未來。」

First Capital Management經濟學家Liu Cheng-yu表示，餐飲業、零售業受到的衝擊最大，餐廳的收入至少下降了70%、百貨公司銷售額也下降了約60%。目前台灣預計維持三級警戒至7月26日，然而，仍有可能會繼續延期，在政府完全解封以前，大部分餐廳商店的收入，都沒辦法達到疫情爆發前的一半。

然而，台灣政府目前推出的紓困方案可能不足。在港台經營的美式餐廳「TGI Fridays」、「Texas Roadhouse」特許經營權公司「Casual Restaurants Inc.」執行長Jerry Chiu表示，台灣政府低估了疫情對企業財務造成的影響，而且提供的援助過少，餐廳無法感受到政府的支持只好選擇關門。

根據官方數據，在台灣從事零售業、服務業的勞工約佔整體的五分之一，受到疫情影響台灣失業率到達2013年以來的最高水平，5月份約有5萬人處於失業狀態，不少人轉而投入外送市場或是兼職補貼家計，例如在新北市經營北京烤鴨店的王老闆，因為顧客減少轉而擔任Uber司機。

渣打銀行資深經濟學家Tony Phoo向《彭博社》分析，服務業貢獻了今年上半年台灣GDP增長的一半左右，大量的服務業勞工失業勢必帶來影響，同時也造成私人消費縮減，下半年GDP增長預期會從7%－8%，下跌至3%。

《彭博社》注意到，雖然台灣目前零售業、服務業進入蕭條，但整體經濟數據卻恰好相反，外界預計今年仍然會有優秀的表現。主要原因是市場仍對半導體、晶片擁有強勁需求，台灣5月、6月的出口額創下最高紀錄，蔡英文政府一項前瞻顯示，目前台灣的經濟蓬勃發展的程度，是自1980年代以來最佳。

▲雙北爆發疫情，上班日午後北市信義區車流明顯減少。（圖／NOWnews資料照片）
▲雙北爆發疫情，上班日午後北市信義區車流明顯減少。（圖／NOWnews資料照片）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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