餐廳關門、老闆兼職Uber　彭博：疫情嚴重衝擊台灣餐飲業

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擁有康園餐廳等多家餐飲店的弘昌企業有限公司總經理蔡宗龍向《彭博社》表示，受到疫情影響，類似的中餐廳收入大減九成，許多餐館都在計畫關閉。店家並不樂觀，如果抱著疫情會好轉的希望，相信店家會繼續咬牙堅持二、三個月，但現在大家都看不到未來。」
First Capital Management經濟學家Liu Cheng-yu表示，餐飲業、零售業受到的衝擊最大，餐廳的收入至少下降了70%、百貨公司銷售額也下降了約60%。目前台灣預計維持三級警戒至7月26日，然而，仍有可能會繼續延期，在政府完全解封以前，大部分餐廳商店的收入，都沒辦法達到疫情爆發前的一半。
然而，台灣政府目前推出的紓困方案可能不足。在港台經營的美式餐廳「TGI Fridays」、「Texas Roadhouse」特許經營權公司「Casual Restaurants Inc.」執行長Jerry Chiu表示，台灣政府低估了疫情對企業財務造成的影響，而且提供的援助過少，餐廳無法感受到政府的支持只好選擇關門。
根據官方數據，在台灣從事零售業、服務業的勞工約佔整體的五分之一，受到疫情影響台灣失業率到達2013年以來的最高水平，5月份約有5萬人處於失業狀態，不少人轉而投入外送市場或是兼職補貼家計，例如在新北市經營北京烤鴨店的王老闆，因為顧客減少轉而擔任Uber司機。
渣打銀行資深經濟學家Tony Phoo向《彭博社》分析，服務業貢獻了今年上半年台灣GDP增長的一半左右，大量的服務業勞工失業勢必帶來影響，同時也造成私人消費縮減，下半年GDP增長預期會從7%－8%，下跌至3%。
《彭博社》注意到，雖然台灣目前零售業、服務業進入蕭條，但整體經濟數據卻恰好相反，外界預計今年仍然會有優秀的表現。主要原因是市場仍對半導體、晶片擁有強勁需求，台灣5月、6月的出口額創下最高紀錄，蔡英文政府一項前瞻顯示，目前台灣的經濟蓬勃發展的程度，是自1980年代以來最佳。
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