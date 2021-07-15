搶救交通運輸業　民進黨立委籲評估減免汽燃費

民進黨立委陳亭妃、余天、陳秀寳與陳歐珀今（15）日舉辦補強紓困安全網系列記者會之三：「挺陸運、撐交通、顧台灣」，邀請國光客運副董事長王應傑、小客車租賃公會全國聯合會理事長林建良、遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞、汽車貨櫃貨運公會全聯會秘書長李昭功一起線上參與，了解並解決目前交通運輸業的狀況。

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陳亭妃說，政府應更彈性，協助撐住交通運輸業，「不要疫情結束發生遊覽車業、客運業倒閉潮」，駕駛的紓困補助是救急錢，不能再拖，應及時紓困。民眾的牌照稅、燃料費，因應三級警戒，應思考按比例給予減免，以符合公平性。交通場站也受到很大的影響，人流尚未恢復，應給予更多租金、權利金的調整，不要讓他們苦撐。

王應傑表示，今年與去年的衝擊最大的差別在於三級警戒，民眾在家防疫，除了沒有出遊的人潮，連平時通勤客源都銳減，導致客運沒有現金收入，但內外勤員工的薪資、保養、折舊、保險、場站租金還是持續支出。三級警戒兩個月內，一家公司可能就損失近億，去年紓困貸款未償還，今年收入卻更慘，更還不了。

王應傑強調，一家大企業兩、三千名員工，若倒閉非同小可，他呼籲「政府挺銀行，銀行挺企業，企業照顧員工」，交通部運用政府基金做擔保，協助客運業周轉，才能撐到交通流量恢復。

余天說，三級警戒下，客運業者營收比去年差很多，可以說是「懸崖式下滑」，目前的補助非常不夠。既然要紓困，紓困方案的資金，就要給真正需要的人去拿到，才是真正紓困，不要這個也不給、那個也不給。

林建良表示，小客車租賃業者的生意幾乎停擺，受影響程度是去年的3倍以上，但是今年的紓困方案卻不如去年。去年方案有駕駛人補助每個月3萬、從業人員的培訓課程每月最高1萬8960元、信保基金擔保貸款、牌照稅全年減半等，他希望立委替他們向交通部再爭取。他強調，補助是一時，政府更應從長計議振興計畫，與業者、勞工、人民共度難關。

魯孝亞表示，許多業者至今未收到紓困的營運補貼，沒有收入的情況下，也難有能力繳牌照稅和燃料費。即便有每車每月6千到1萬的補貼，3個月補助3萬，但燃料費及牌照稅就要繳2萬4千元。魯孝亞指出，疫情下，遊覽車要復甦絕對不可能比其他行業快，呼籲政府減免至少今年後半兩季燃料費、一季牌照稅，再減輕遊覽車業的負擔。

魯孝亞指出，遊覽車業也是最需要貸款的行業，遊覽車業中以個體戶居多，1萬5千多輛車，就有6到7千台是個體戶，一輛車每個月原本就要繳12到15萬的貸款，對個體戶來說的確吃不消。

陳歐珀指出交通運輸、觀光旅遊、機車租賃，產業彼此相互影響。去年交通部對小客車及機車租賃全年減徵燃料費，但今年小客車租賃業在紓困4.0精進方案中才被納入，然而機車租賃業尚未納入，相關單位應盡速修訂。

關於交通場站受影響之下的租金及權利金減免。陳歐珀已提出「機場商業服務設施紓困減免」預算提案，也爭取「鐵路場站商服設施租金及權利金減免」，他呼籲交通部加速作業。他認為，「正國會是執政黨的改革派」，希望相關部會滾動調整，能給予業者及時紓困，避免倒閉潮。

李昭功認為，好不容易等到紓困4.0補助，抄襲去年紓困3.0，一點新意都沒有，曾透過立委尋求沿用去年汽燃費50%減免，他們還非常天真寫陳情信給交通部，「交通部也是推啊推，總是沒得到正面回覆」，後來終於接到交通部回應，要提出相關數據給公路總局評估參考後，才決定是否減免汽燃費，「等到你們討論完，我們這行業可能就垮掉了」。

李昭功說，疫苗接種方面，非常可惜，貨櫃運輸業夾在海運、陸運中間變成孤兒，陸運、海運都沒有將他們編進去，他們希望能列入第七類疫苗施打，一開始還特別把他們排除在外，「兩個單位管就是兩個單位都不管」。目前他們僅完成造冊，尚未施打。

陳秀寳指出，交通部雖已宣布，即將調整部分旅遊運輸業的防疫管理措施，但推測短期內民眾外出自駕比例仍偏高，旅運量尚未回穩，運輸業及營業車主的衝擊持續存在。她呼籲，交通部應做營業車主後盾，審慎評估「運輸業全面減免汽燃費」方案，並與衛福部協力打造運輸業的防疫安全路網，讓民眾放心出門，讓駕駛安心工作。