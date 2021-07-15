中國公民在巴基斯坦遇爆炸傷亡慘 王毅籲火速調查真相
巴基斯坦西北部的開伯爾-普什圖省，一輛載有逾40名中國工人及工程師的巴士，14日遭遇爆炸事故，導致9名中國公民死亡、28人受傷，並有3名巴基斯坦人也因此去世。巴基斯坦政府聲稱，事故原因是車輛零件故障、導致氣體洩漏爆炸，但中國對此事則以「襲擊」形容，連人正在中亞訪問的中國國務委員兼外交部長王毅，都催促巴基斯坦應盡快查明真相。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-15 15:17:52
綜合外媒報導，巴基斯坦外交部聲稱，是由於機械故障，導致氣體洩漏才引發爆炸，正在進一步調查，同時也向死者家屬表示誠摯慰問，並祈禱傷者早日康復。不過中國外交部發言人趙立堅14日在記者會上則譴責爆炸是「襲擊」，敦促巴基斯坦政府，務必嚴懲涉事者，確保當地中國人安全。
中國駐巴基斯坦大使館也在官網上提醒中國公民、企業等，務必密切關注當地安全形勢，加強項目人員安全，嚴密防範，非必要不外出。
王毅週三與巴基斯坦外長庫雷希(Shah Mahmood Qureshi)會面時，要求巴方全力救治傷者，迅速查明真相，若證明是恐怖襲擊，則應立即緝拿兇手，嚴懲涉事者；庫雷希則強調，目前尚未發現事件與恐襲有關，亦承諾會竭力確保在巴中國人員的安全。
慘劇發生的達蘇水壩位於巴基斯坦東北的印度河谷高山區，是一處大型水力發電計畫地，剛好與中國正在全力投資的「中巴經濟走廊」相應，因此全案工程主要由中國企業承包。此外，達蘇水壩所在的省分，地理上亦有複雜的中印與地方勢力角力，若本案真被證實是恐怖攻擊，背後可能的政治動機也將讓中巴關係趨於緊張。