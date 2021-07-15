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日本捐贈第三批AZ疫苗抵台　外交部：台日友誼歷久彌堅

▲日本捐贈之AZ疫苗抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官（圖中）陳時中手舉感謝背板迎接。（圖／指揮中心，2021.7.15）
▲日本捐贈之AZ疫苗抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官（圖中）陳時中手舉感謝背板迎接。（圖／指揮中心，2021.7.15）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-15 15:27:28｜2021-07-15 15:28:35

日本援贈我國第三批AZ疫苗近100萬劑已於今（15）日下午順利運抵桃園國際機場。日本自6月援台疫苗數量共超過330萬劑。對於日本政府持續馳援台灣的善心義舉與關鍵協助，外交部代表台灣政府及人民再次表達由衷謝意。

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外交部指出，台日之間淵源深厚，各項交流頻繁密切，長久以來已經建立患難與共、相互扶持的深厚情誼。自從去年新冠肺炎疫情爆發以來，雙方均面臨嚴峻的威脅及挑戰，但台日雙方均能互相鼓舞、並肩奮戰，無論是我方捐贈日方口罩及防護衣等防疫物資，或是雙方合作協助受困海外國人返國等事例，台灣與日本均能相互支援，合作無間，展現雙方政府與人民的堅靭情感。

外交部表示，此次面臨全球疫苗供應不及的艱難時刻，日方更以具體行動連續及時伸出援手，帶給台灣無比溫暖與鼓勵，並有效提高我國國民的疫苗覆蓋率，對台灣疫情防治發揮極大助益。日方各界友人的熱心奔走及鼎力支援，再度印證台日友誼歷久彌堅，足堪國際社會互信合作的最佳典範。

外交部表示，東京奧運即將舉行，本屆奧運除展現人類對抗疫情的不屈不撓精神之外，更是象徵日本從311東日本震災邁向復興的重要里程碑。台灣政府與人民衷心祝福東京奧運順利成功，同時祝願全世界早日掃除疫情陰霾，儘速恢復正常生活，經濟活動迅速復甦，國際間交流儘早重啟。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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