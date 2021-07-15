新加坡才剛決定與病毒共生！微解封爆外籍陪酒女群聚感染

我是廣告 請繼續往下閱讀
KTV群聚案的第一名已知確診者為一名持有短期簽證的越南籍女子，於11日出現急性呼吸道感染症狀而到診所就醫、檢測，確診後被送往醫院。新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）表示，調查發現，這名越南籍女子曾到訪多家KTV夜店，她的同住者也陸續確診。
「在當地工作的外籍陪酒女郎確診感染COVID-19，他們經常造訪在疫情期間以餐飲店型態經營的卡拉OK或夜店。這些地點包括鑫天地（ClubDe Zara）、Club Dolce、WU Bistro等可能有病毒傳播的夜店場所。」麥錫威說。「所有提供陪酒服務、甩子遊戲和近居離接觸的行為都是被禁止的，因此現在發生群聚案，讓人感到相當失望。」
新加坡當局已下令讓警察逮捕非法陪酒業者，總計20名外籍女子落網，包括南韓籍、馬來西亞籍、泰籍和越南籍，她們都涉嫌參與非法陪酒。除了提及的上述地點，衛生部也呼籲近期曾到訪一代佳人卡拉OK廳（Supreme KTV）、一代佳麗卡拉OK廳（Empress KTV）的民眾主動接受篩檢。
7月初，新加坡專家認為，隨著病毒一再突變，嚴峻的隔離措施已無法阻絕病毒蔓延，既然COVID-19疫情將成常態，不如以流感等疾病等同視之。當所有亞太地區在強力阻擋Delta變種病毒的入侵，新加坡卻反其道而行，宣佈防疫計畫為讓民眾跟疫情共生，不再實施封城令、不追蹤接觸者、旅遊免隔離和大型活動恢復辦理且不再打算認真算確診數。
過去新加坡長期以嚴厲的政策擋下新冠病毒，就像台灣一樣。疫情趨緩後，政府感到民眾對封城的疲憊，宣佈「微解封」展開全新防疫計畫，許多外媒曾大肆報導過新加坡的防疫和接種進度。外界都在觀察新加坡的「微解封」成效如何，結果1個月不到，就發生大規模群聚案。
除了KTV群聚案，星夢郵輪「世界夢號」（World Dream）傳出一名乘客疑似確診COVID-19後，這艘載有1645名乘客、1249名船員的郵輪，提前於14日早上6點多返回新加坡，停靠於濱海灣郵輪中心。這名40歲乘客被送往醫院後，已確認感染COVID-19。
其實新加坡已有7成人口至少接種第一劑疫苗，4成人口完整接種，照理說防疫韌性已高於過往。雖然14日爆發群聚案，但當局依然認為12日擴大放寬的餐廳內用人數至最多5人一桌的措施，將維持不變。至於社區裡恐有病毒傳播的疑慮，僅督促民眾減少社交。
對亞太地區微解封系列報導有興趣的讀者，請看早前報導過的《南韓微解封沒多久又創單日確診新高 疫情飆漲的關鍵三點》。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。