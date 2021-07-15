中醫大新竹附醫購雙向數位血管Ｘ光機 搶救腦中風

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，87歲病患突發左側肢體無力癱瘓，經緊急送到中國醫藥大學新竹附設醫院急診，病患本身有心房顫動的問題，透過檢查確診為腦部大血管阻塞性中風，當下神經內科主任陳睿正和放射科醫師李喬華就決定進行動脈取栓術搶救。正值疫情流行，為了把握黃金救援時間，本院急診先行採檢ＰＣＲ，所幸在準備手術的過程中很快就知道病患採檢結果為陰性，順利使用「雙向數位血管Ｘ光機（Bi-plane Angiography）」成功取栓。





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陳睿正說，疫情嚴峻時刻，中風的治療還必須提供醫病雙方完整的保護，本院在防護完備的情況下，首次啟用新進的bi-plane雙向數位血管Ｘ光機設備。經過李喬華醫師的手術，順利搶救急性缺血性腦中風患者，將其堵塞的腦血管打通。經過約三週左右的住院治療，目前已經順利出院。





李喬華說，雙向數位血管Ｘ光機比單向Ｘ光機具有更多功能，不僅在執行動脈內取栓術更為精準快速安全，還可以執行腦血流流速偵測，3D血管成像，施作腦內動脈瘤栓塞，與腦內支架、血流導向裝置置放等治療。





尤其，先進的雙向數位血管Ｘ光機，可以降低X光及顯影劑的用量，不僅可以獲得絕佳的影像品質，同時保障病人與醫護人員的輻射安全，其產生出來的高品質cone-beam CT也能比肩常規使用的腦部電腦斷層，減少病人術前術後移動檢查的不便，真正可達到時效與安全。



