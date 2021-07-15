第三波日贈台疫苗抵達！陳時中親赴接機：台日友誼長存
日本政府贈送的第三批AZ疫苗在今（15）日下午由日本航空搭載，於13時46分抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親自前往桃園機場接機，手拿中日文感謝板，向日本政府表達誠摯謝意。
記者林莞茜／綜合報導
2021-07-15 15:26:25
日本政府日前於6月4日及7月8日分別贈送我國124萬與113萬劑AZ疫苗，供我國防疫之用，而第三批贈送的97萬劑AZ疫苗，今日上午從東京成田機場起飛，駐日代表謝長廷特地前往送機，由於奧運管制無法下機坪，他在窗邊揮手，看見裝載疫苗時天空露出陽光，有著撥雲見日的喜悅。
陳時中則率同衛福部醫福會執行長王必勝與疾管署署長周志浩，以及桃園國際機場公司總經理但昭璧等人前往接機，同時發表簡單談話。陳時中說，今天來到機場共同見證日本對台灣疫苗的捐增，到今天為止共捐贈了334萬劑量，他們對此心懷感激。
陳時中提到，從6月4日到7月8日，再到今天的7月15日，日本政府連續提供的三批疫苗，在我國醫護人員非常珍惜施打一劑的狀況下，每一劑幾乎都可以打到1.07至1.10人，也就是這334萬劑可以打到360萬人，相當於佔了台灣人口15%的比率，這對防疫幫助非常大，他們真的非常的感謝。
陳時中感動地表示，大家在這裡見證疫苗下機，他心裡很感動也非常激動，要再次向日本政府以及日本人民表達感謝，台日這樣的情誼，他相信兩國會友誼長存。