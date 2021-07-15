工人宿舍飲酒爆兇殺　醒來辯稱遭下符咒

台中市西屯區昨（14）日深夜11時許發生一起兇殺命案！ 2名物流業員工吳男、賴男在員工宿舍休息喝酒，不料，吳男竟酒後發酒瘋持水果刀刺殺賴男，造成賴男血流如注，送醫後仍不治。第六分局西屯派出所警方前往處理時絲毫不敢大意，眾多員警持盾牌、齊眉棍並噴灑辣椒水，將其尖刀打落再壓制逮捕。今晨吳嫌酒醒後坦承逞兇，但辯稱是遭人下符咒。
記者鄧力軍/台中報導
2021-07-15 15:42:27
經了解，案發地點為西屯區一處人力仲介公司宿舍，吳男（36歲）、賴男（52歲）均為公司臨時工，雙方深夜約11點時一同飲酒後爆發口角衝突，吳男發酒瘋似的持刀砍刺賴男，造成賴男重傷身亡。吳嫌行兇後返回臥房內，警方獲報不敢大意，由所長金桂明親自帶隊，率多名員警分持盾牌、警棍、辣椒水前住圍捕，吳嫌發覺警察前來圍捕時持尖刀衝出企圖逃脫，警方持盾牌將其圍住並噴灑辣椒水，再用警棍打落吳嫌手中尖刀，驚險中將其壓制逮捕，吳男被警方壓制時竟然還大喊「救命」!警方將吳男押回偵訊後依殺人罪嫌移送台中地檢署偵辦。
警方當時趕抵現場時發現賴姓男子已身中刀傷倒臥，緊急通報消防局救護車將傷者送往中國醫藥學院救治，但賴男傷勢嚴重，經急救無效宣告死亡。據悉，吳嫌今（15日）清晨酒醒後坦承殺人，但他辯稱自己係「被人下符咒」。