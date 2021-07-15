看好台灣經濟　徐旭東：下半年零售服務轉佳

（中央社記者潘智義台北15日電）東聯化學董事長徐旭東今天在股東會後記者會表示，雖有疫情影響，但台灣經濟還不錯，只是企業、產業都有必要轉型，下半年零售服務業表現可望轉佳。





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東聯今天舉行實體股東會，但因已有股東採電子投票，未出席實體股東會，但現場仍加開2樓會場，管制入場股東人數。





徐旭東指出，自己對台灣經濟看法很樂觀，也希望大家不要悲觀，上半年沒好好消費的人，下半年還是會加入消費行列。





對於歐美解封，他認為，美國經濟發展不錯，把生產線搬回美國的作法，短期而言必然有效，但長期仍須觀察。例如美國請台積電赴美設廠，對美國固然好，但對整體供應鏈好不好，仍待商榷。





另外，歐洲解封後，觀察的重點還是英國脫歐後續影響。





說到施打疫苗，徐旭東說，自己年初就打了AZ疫苗，隔40天打第2劑，沒什麼副作用，感覺就像完全沒打一樣，大家過於擔心AZ疫苗，其實是媒體過度報導造成的效果。





從產業面來看，東聯副董事長席家宜在股東會分析，石化產業重視產銷因素，尤其與石油相關，是周期性產品，東聯一半營收在台灣、一半在中國，台灣以特化產品為主，中國以乙二醇為主。





席家宜指出，去年因疫情造成石油需求衰退，每桶價格一度來到37美元，今年上半年平均每桶60美元，現在已經超過70美元；東聯今年營收可望超過新台幣223億元，超越過去兩年。





他評估，中國乙二醇每年有800萬噸需要進口，且當地乙二醇產品有36%是媒化工製程，品質較低，所以不擔憂產能過盛問題，未來3至5年產業前景看好。





東聯總經理蔡錫津解釋，乙二醇今天報價每頓650美元左右，第3季以後即使油價上漲，上游原料乙烯供應仍然寬鬆，不致因油價波動太大，因疫情緩和，經濟復甦帶動油價上漲，乙二醇市場最壞狀況已過。





徐旭東直言，中國有些小的、舊的乙二醇產線不符環保要求，都會被汰除，加上小廠跟大廠競爭不易，所以不擔心市況。





東聯去年乙二醇產品仍然虧錢，但靠特化產品賺錢，整體依然獲利。蔡錫津說 基本面林園廠生產特化原料環氧乙烷（EO）產能固定，現階段乙二醇事業占營收約65%、特化產品占35%；新產線完工後，EO等特化產品事業營收占比可達45%至55%。





對於中國課徵碳稅，蔡錫津認為，環保是趨勢，開徵碳關稅過程一定會有協調，不是只要抽稅就好，必須要有執照，把應有碳回收後，送到另一個地方會受到承認，未來2、3年各國之間必會協調。（編輯：張良知）1100715



