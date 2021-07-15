Ella性感連身衣秀40歲好身材　意外撞臉泫雅

雖然台灣目前「微解封」，但第三級防疫警戒尚未解除，所以許多人還是遵守防疫規則進行居家防疫。而藝人Ella近來時常在社群媒體上分享居家防疫生活，她於昨（14）日在IG公開穿著緊身運動衣的照片、影片，好身材讓網友讚賞不已，還有人認為Ella因為這套服裝，乍看很像韓星泫雅。

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Ella在IG曬出穿著連身運動衣的照片、影片，照片中她綁著馬尾，頭上綁著點點絲巾，化上紅唇、戴著大耳環，因為是緊身衣的關係，也讓Ella玲瓏有致的身材大方見客，只見已經40歲的她，身材維持的很好，身上沒有一絲贅肉。

▲▼Ella秀好身材。（圖／翻攝Ella IG）

Ella在貼文寫道：「今日跳床主題『瑪丹娜』，我怎麼比較像摔角選手。」照片一公布後引起網友留言回應：「非常強大！請這位新人出道！」還有人一度以為是看到性感韓星泫雅的IG，因此表示：「乍看之下以為是泫雅」、「我剛猛一看以為是泫雅。」