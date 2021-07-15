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Ella性感連身衣秀40歲好身材　意外撞臉泫雅

▲Ella分享居家防疫生活。（圖／翻攝Ella IG）
▲Ella分享居家防疫生活。（圖／翻攝Ella IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-15 15:49:19｜2021-07-15 16:27:58

雖然台灣目前「微解封」，但第三級防疫警戒尚未解除，所以許多人還是遵守防疫規則進行居家防疫。而藝人Ella近來時常在社群媒體上分享居家防疫生活，她於昨（14）日在IG公開穿著緊身運動衣的照片、影片，好身材讓網友讚賞不已，還有人認為Ella因為這套服裝，乍看很像韓星泫雅。

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Ella在IG曬出穿著連身運動衣的照片、影片，照片中她綁著馬尾，頭上綁著點點絲巾，化上紅唇、戴著大耳環，因為是緊身衣的關係，也讓Ella玲瓏有致的身材大方見客，只見已經40歲的她，身材維持的很好，身上沒有一絲贅肉。

▲Ella秀好身材。（圖／翻攝Ella
▲▼Ella秀好身材。（圖／翻攝Ella IG）
▲Ella秀好身材。（圖／翻攝Ella
Ella在貼文寫道：「今日跳床主題『瑪丹娜』，我怎麼比較像摔角選手。」照片一公布後引起網友留言回應：「非常強大！請這位新人出道！」還有人一度以為是看到性感韓星泫雅的IG，因此表示：「乍看之下以為是泫雅」、「我剛猛一看以為是泫雅。」

▲有網友認為Ella的造型與泫雅相似。（圖／翻攝泫雅IG）
▲有網友認為Ella的造型與泫雅相似。（圖／翻攝泫雅IG）
 

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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