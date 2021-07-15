同事吵架揮刀斷臂　判賠108萬

莊姓男子與李姓男子常在工作中發生磨擦，三年前兩人約在東海大學推廣部機車停車場進行談判，莊男獨自前往赴會，李男那方則有五人助威，理論過程中再次發生爭吵，莊男持開山刀砍傷李男左手臂肌肉及動脈，造成終身傷害，而李男哥哥上前奪刀時也被被砍傷手指，莊男被第六警分局依殺人未遂罪移送法辦。台中地院一、二審沒依殺人未遂審判，而是依傷害罪將莊男判刑11個月。民事部分判莊賠李男91萬餘元、賠李的胞兄17萬餘元，共賠償108萬餘元。
記者鄧力軍/台中報導
2021-07-15 16:06:27
判決書說，莊男與李男為同事，二人多次因工作關係發生摩擦。民國107年4月26日下午，二人又發生口角，雙方相約於同日晚間，在台中市東海大學推廣部機車停車場進行談判。當日晚間，李男偕同胞兄、友人張男、彭男、陳男一行人駕車抵達，李姓兄弟、彭男下車後步行往機車停車場，隨後莊男亦到停車場，莊與李男一言不合即爆發爭執，莊自黑色背包內抽出開山刀，朝李男左手上臂揮砍，致李男左手上臂切割傷8公分合併肱二頭肌肌肉斷裂及小動脈出血、左側肱骨骨折，造成終身傷害。
莊男揮刀逞兇時，在場的彭男趁機將莊男抱住撲倒在地，但莊仍緊握開山刀，李男的胞兄上前欲搶下開山刀時，遭莊所持開山刀劃傷，受有右手第五指撕裂傷兩公分併血管斷裂、左手食指、無名指、小指受傷等。台中地院、高分院，一、二審依傷害罪將莊男判徒刑十一個月。
民事部份，李男及李的胞兄請求損害賠償，莊辯稱「無殺人之故意」；且稱李的胞兄受傷，他是「正當防衛」，民庭法官認所辯正當防衛無理由，判決莊男應賠償李男91萬餘元、賠李的胞兄17萬餘元，共賠償108萬餘元。