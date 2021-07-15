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接任美國在台協會處長　孫曉雅：盼台美關係更上一層樓

▲美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）15日就任。（資料照／美聯社／達志影像）
▲美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）15日就任。（資料照／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-15 16:16:37｜2021-07-15 16:19:28

美國在台協會（AIT）表示，孫曉雅（Sandra Oudkirk）今(15)日接任AIT處長一職。孫曉雅12日抵台，接替酈英傑，成為AIT成立以來的首位女性處長。

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AIT發布新聞稿表示，孫曉雅已在15日接任美國在台協會處長一職。根據台灣中央流行疫情指揮中心之新冠肺炎防疫政策，新任處長孫曉雅在居家檢疫14 天及自主健康管理7天期滿之後將正式就任。孫曉雅處長擁有30年的美國外交官資歷，對東亞和太平洋地區有深厚的了解，對於外交事務也抱持高度的承諾和熱忱。孫處長期待在歷任處長所打造的成功基礎上再接再厲，讓美台關係更上一層樓。

AIT指出，孫曉雅女士來自佛羅里達州坦帕市，畢業於喬治城大學外交學院，並精通中文及土耳其語，為美國資深外交官，外交資歷超過30年，她於2019年5月起加入美國國務院東亞暨太平洋事務局，擔任澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿及亞太經濟合作會議 (APEC) 美國資深官員。在此之前，孫曉雅曾於能源局擔任能源外交副助卿。2017至2018年，她於經濟暨商業局擔任反金融威脅及制裁部門代理副助卿。

孫曉雅曾先後派駐於美國在台協會台北辦事處及美國駐都柏林大使館領事組，並於1999至2001年於美國駐土耳其安卡拉大使館擔任貿易官，2006至2009年於美國駐土耳其伊斯坦堡領事館擔任副首席官員，她也曾擔任美國駐牙買加京斯敦大使館毒品事務組組長，以及美國駐北京大使館經濟參贊。她也曾於東亞暨太平洋事務局擔任助理、緬甸暨寮國科官員、應變中心資深觀察官，以及能源局中東暨亞洲辦公室主任。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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