美行政專機快閃松山機場　中國防部警告：切勿玩火

美國空軍軍機C-146A「獵狼犬」行政專機，今日（15日）上午飛抵台北松山機場，短暫停留30多分鐘後隨即升空離去。台美雙方皆未透露該軍機任務內容，引發外界好奇。對此，中國國防部發言人吳謙表示「嚴重關切」，並稱「任何外軍飛機降落『我領土』都必須經過中華人民共和國許可」，要美方「切勿玩火」、停止冒險挑釁行徑。





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針對美國C-146行政專機降落松山機場，吳謙表示嚴重關切「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。任何外軍飛機降落我領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖我領空的行為，都將引發嚴重後果。」





吳謙進一步警告美方「切勿玩火」，立即停止冒險挑釁行徑，不要向台獨分裂勢力釋放錯誤信號，避免加劇在台海製造危險緊張局勢。「警告民進黨當局不要誤判形勢、引狼入室，鋌而走險，勾連外部勢力謀獨挑釁，只會把台灣帶向危險境地。」





吳謙強調中國必須統一，也必然統一，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決定、堅定意志、強大能力。」指出中國人民解放軍保持著高度戒備態勢，將會採取一切必要措施，堅決粉碎任何台獨圖謀。





根據了解，這架美軍行政專機是從沖繩出發，經由引導降落松山機場。該架飛機沒有停在松山基地的大坪上。空軍表示，該架飛機的相關事物並非由空軍松山基地負責，我國空軍也沒有與該飛機有所互動。但因為該飛機機型是美國特種作戰司令部載運特戰人員的飛機，外界傳專機來台是為了負責運送候任AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）交接使用的物品。



