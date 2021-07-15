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2024總統大選能拿600萬票？柯文哲：這禮拜沒心情回應

▲針對名嘴直指可以在2024年總統選戰中，拿下600萬張選票，台北市長柯文哲15日回應，這禮拜沒有心情回答這個問題。（圖／北市府提供）
▲針對名嘴直指可以在2024年總統選戰中，拿下600萬張選票，台北市長柯文哲15日回應，這禮拜沒有心情回答這個問題。（圖／北市府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-15 16:38:50｜2021-07-15 16:45:50

台北市長柯文哲近日來在台北市政府疫調以及疫苗施打等相關措施，言論頻頻登上媒體版面。而根據最新公布的民調顯示，柯文哲的正面聲量與負面聲量都是六都最高，其中負面聲量的部分更是領先排名第二的侯友宜超過6倍，以及排行墊底的台南市長黃偉哲27倍，引發各界議論。

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名嘴黃創夏今（15）日也根據該份民調，在臉書發文表示2024年的總統大選，柯文哲已經有門票在手，關鍵原因在於「國民黨真的太弱」。黃創夏表示，在2020大選，韓國瑜有552萬票、蔡英文雖然有817萬票，但還有336萬票是「害怕韓國瑜投給蔡英文，卻拒絕投給民進黨」。

黃創夏強調，隨著疫情一度擴大與經濟衝擊傷害逐漸浮現，民進黨的支持度大幅下降，國民黨在無能領導之下，毫無起色。黃創夏說，柯文哲只要接收韓粉，加上拿下部分的疏離民進黨之中間選票，2024年「600萬票」以上，並非不可能。

而針對民調以及名嘴的相關說法，柯文哲則避而不談，強調這禮拜是北市防疫關鍵期，能不能真正「清零」就在未來這10天內，「這個禮拜沒有心情跟你們回答這個問題，等我忙完這個，以後有空再來跟你們聊天。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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