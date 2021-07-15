高雄連14天+0 陳其邁：代表高雄市是安全的就等雙北清零
高雄市今（15）日連續14天零確診。市長陳其邁在防疫會議後記者會表示，高雄市到今天為止已連續14天沒有新增個案，代表高雄市是安全的，要特別謝謝市民朋友配合，大家可從流行曲圖中，看到現就是三級警戒尾聲，待雙北清零，台灣就算是在二個月間完成清零目標。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-07-15 17:01:37
陳其邁也向大家報告好消息，高雄市今天就打了5萬劑疫苗，高雄疫苗覆蓋率約可達20%，希望到７月底覆蓋率可達30%，拼出在一個月內，接種55萬人成績。 陳其邁認為，防疫就是要跟病毒搶時間、賽跑，從明天開始，為方便民眾到高展館等大型接種站接種，明早8點到晚間9點，在捷運三多商圈站設免費接駁車，每8至10分鐘開車往返高雄展覽館；高雄巨蛋接種站、高雄展覽館、鳳山體育館、文化中心至德堂、高雄流行音樂中心五處接種站，明起至18日憑接種小黃卡，停車四小時免費。
陳其邁也提醒大家，明天唐鳳系統準備開始施打疫苗，高雄市民快上1922進行意願登記，「登記愈多，中央給高雄疫苗就愈多。」
陳其邁也宣布，六月十五日開打疫苗後，高市府各局處與區公所人員都動員支援接種站，將接種疫苗事務做好，高雄市才能拼出在一個月內，接種55萬人成績，「我以高市團隊而驕傲」，工作過程裡，除發醫護津貼，其他人員不受一個月固定時數上限報加班費。
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