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女星無奈快沒招　6歲兒發洩體力險跳垮沙發

▲蘇慧倫分享居家防疫期間生活，兒子活力十足，差點把沙發跳垮。（圖／相信音樂提供）
▲蘇慧倫分享居家防疫期間生活，兒子活力十足，差點把沙發跳垮。（圖／相信音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-16 09:00:00

蘇慧倫應羅慧夫顱顏基金會之邀擔任「用愛彌補 無盡傳愛」募款公益大使，蘇慧倫透露，「一直很想要個小孩，很幸運在我45歲生下了孩子，非常了解每個孩子的誕生都不容易，顱顏兒也是一樣。」蘇慧倫也分享在家期間，與兒子的互動，笑說兒子體力充沛，險把家裡沙發給跳壞

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在年初拍攝照片的現場，蘇慧倫與患有小耳症的小桐互動，令她感觸良多，她說：「小桐就跟我兒子一樣活潑可愛，而且顱顏兒十分堅強勇敢，一出生就面臨了手術，顱顏兒沒有放棄，我們更沒放棄的理由。」得知在疫情影響下，顱顏兒回診追蹤或手術治療都受到影響，她不捨地表示：「在疫情期間，我每天絞盡腦汁去思考怎麼陪伴孩子，但顱顏家庭比我更多了一份憂心，公益影片中的阿炮，因為疫情而延誤了手術時程，他的父母除了陪伴，還需要擔憂手術的部分，令人心疼。」

▲蘇慧倫擔任公益大使。（圖／相信音樂提供）
▲▼蘇慧倫擔任公益大使。（圖／相信音樂提供）
▲蘇慧倫的高雄場演唱會延期。（圖／相信音樂提供）
每天絞盡腦汁怎麼陪伴孩子的蘇慧倫，因為疫情關係，無法帶小孩外出放電，為了拯救家中快被跳垮的沙發，所以買了彈跳床讓6歲兒子在家跳個夠，她也透露兒子也很會找樂趣，「兒子在家自己找很多遊戲，比如因為看過其他小孩開箱玩具的影片，所以他也變成YouTuber。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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