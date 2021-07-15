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韓國疫情延燒　醫學界憂接種中國疫苗人士成「防疫破口」

▲韓國醫學界早前呼籲，政府不應該讓接種中國疫苗的人士免除入境隔離，這些人可能會成為韓國的「防疫破口」。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國醫學界早前呼籲，政府不應該讓接種中國疫苗的人士免除入境隔離，這些人可能會成為韓國的「防疫破口」。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-15 16:50:12

韓國境內新冠肺炎（COVID-19）持續升溫，已經連續1週每日新增超過1000例確診，7月至中旬，韓國就新增了超過1.4萬例確診，且傳播能力更強的Delta變種病毒有逐漸擴散的趨勢，政府正在積極加快疫苗接種進度遏止疫情。然而，韓國醫學界早前呼籲，政府不應該讓接種中國疫苗的人免除入境隔離，考量到中國疫苗效力問題，這些人可能會成為韓國的「防疫破口」。

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中國官媒《環球時報》報導，韓國從7月1日起，接種受到世界衛生組織（WHO）認可疫苗的旅客，入境可免除強制性的14天檢疫隔離，包括輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、嬌生（J&J）、AZ（AstraZeneca），以及中國製的國藥（Sinopharm）、科興疫苗（Sinovac）。

世界衛生組織（WHO）分別在5月、6月批准中國國藥疫苗、科興疫苗的緊急使用授權，然而，《紐約時報》在內等多個媒體注意到，廣泛使用中國疫苗的蒙古、巴林、智利疫情仍然嚴峻，引起了外界對中國疫苗效力的擔憂。《韓國生物醫學評論》（Korea Biomedical Review）報導，韓國有越來越多的醫學專業人士呼籲政府，應該將那些接種中國疫苗的人士排除在檢疫隔離豁免名單之外。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國近期新冠肺炎疫情升溫，醫學界早前呼籲文在寅政府不要免除接種中國疫苗入境者的檢疫隔離。（圖／美聯社／達志影像）
韓國醫學界認為，無法確定中國疫苗的有效性，接種中國疫苗的人士，在沒有接受檢疫隔離的情況下進入國內，可能成為新冠肺炎境外移入的感染源。還有評論認為，中韓之間對於檢疫隔離的政策有所不平等，韓國政府願意開放接種中國疫苗的人入境時，可以免除檢疫隔離；然而從韓國入境中國卻需要接受為期21天隔離。

在中國工作的韓國科技公司高管Jung Young-su批評，「為什麼文在寅政府要對中國疫苗抱持那麼大的信心？而且中國（對韓國）維持同樣的隔離政策，（韓國）卻要免除那些人的防疫隔離，感覺政府只想跟中國保持良好關係，將人民的健康安全置於風險之中。」Jung Young-su認為，中國仍維持嚴格的防疫邊境管控，文在寅政府應該要與中國協商，放寬接種中國疫苗的人士入進，從韓國入境中國也應該要縮短隔離期或是讓韓國人更容易取得簽證。

韓國傳染病學家要求匿名向《韓國生物醫學》表示，雖然中國公佈了一些疫苗數據，但是中國藥廠一直到最後才向可靠的國際論文、期刊揭露研究數據。該名學者指出，事實上，國藥與科興晚了半年才向世界衛生組織交出臨床試驗研究結果，且拒絕提供更詳細的數據。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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