韓國疫情延燒　醫學界憂接種中國疫苗人士成「防疫破口」

我是廣告 請繼續往下閱讀
世界衛生組織（WHO）分別在5月、6月批准中國國藥疫苗、科興疫苗的緊急使用授權，然而，《紐約時報》在內等多個媒體注意到，廣泛使用中國疫苗的蒙古、巴林、智利疫情仍然嚴峻，引起了外界對中國疫苗效力的擔憂。《韓國生物醫學評論》（Korea Biomedical Review）報導，韓國有越來越多的醫學專業人士呼籲政府，應該將那些接種中國疫苗的人士排除在檢疫隔離豁免名單之外。
韓國醫學界認為，無法確定中國疫苗的有效性，接種中國疫苗的人士，在沒有接受檢疫隔離的情況下進入國內，可能成為新冠肺炎境外移入的感染源。還有評論認為，中韓之間對於檢疫隔離的政策有所不平等，韓國政府願意開放接種中國疫苗的人入境時，可以免除檢疫隔離；然而從韓國入境中國卻需要接受為期21天隔離。
在中國工作的韓國科技公司高管Jung Young-su批評，「為什麼文在寅政府要對中國疫苗抱持那麼大的信心？而且中國（對韓國）維持同樣的隔離政策，（韓國）卻要免除那些人的防疫隔離，感覺政府只想跟中國保持良好關係，將人民的健康安全置於風險之中。」Jung Young-su認為，中國仍維持嚴格的防疫邊境管控，文在寅政府應該要與中國協商，放寬接種中國疫苗的人士入進，從韓國入境中國也應該要縮短隔離期或是讓韓國人更容易取得簽證。
韓國傳染病學家要求匿名向《韓國生物醫學》表示，雖然中國公佈了一些疫苗數據，但是中國藥廠一直到最後才向可靠的國際論文、期刊揭露研究數據。該名學者指出，事實上，國藥與科興晚了半年才向世界衛生組織交出臨床試驗研究結果，且拒絕提供更詳細的數據。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。