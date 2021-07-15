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中央疫苗接種預約施打　中市尚有可預約額度

▲台中市開放「戶籍在台中」的44年次（66歲）民眾接種疫苗。(圖／市政府提供2021.7.15)
▲台中市開放「戶籍在台中」的44年次（66歲）民眾接種疫苗。(圖／市政府提供2021.7.15)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-15 16:50:34

行政院政委唐鳳研發的「疫苗接種預約平台」將在明（16）日上路施打，市長盧秀燕今(15)日宣布，市府除規劃醫療院所，更支援中央設置51處快打站為民服務；接種尚有可預約額度，請民眾把握時間登記。此外，台中昨日再度獲配1萬2100劑莫德納疫苗，明日也將開放「戶籍在台中」的44年次（66歲）民眾接種疫苗。

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台中市施打疫苗進度，盧秀燕說，截至今日中午12時30分，台中市已完成第一劑疫苗施打有46萬1855人，台中市18歲以上共有234萬5725人，計算疫苗接種率為19.68%，高於全國平均18.06%。

盧秀燕今下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會表示，台中昨日再獲配1萬2100劑莫德納疫苗，加上這三天快打站的疫苗存量，決定明日將開放44年次（66歲）民眾接種疫苗，她也特別提醒，因為疫苗數量有限，此次施打僅開放「戶籍在台中的44年次民眾」已委請里鄰長與民政系統發放「疫苗接種通知書」，民眾只需依照通知單上的「時間、地點」到場施打。

中央「疫苗接種預約平台」將在明日上路，盧秀燕表示，台中已規劃於7月16日至22日在醫療院所為民眾施打，台中市醫療院所可供預約8萬53人，截至今日中午12時30分已預約6萬9244人。

此外，市府為鼓勵市民接種，超出醫療院所的施打量能將由市府開設快打站吸收，市府將於7月20日至21日在全市開設51處快打站，可供預約5萬5800人，截至今日中午12時30分已預約4萬391人，醫療院所與快打站尚有可預約額度，將於今日下午5時截止，請民眾把握時間登記。

盧秀燕提到，台中疫苗累積配送劑數為50萬7940劑，按人口的配撥比率為18.01%，仍為六都倒數第二，呼籲中央按照人口數及疫情狀況加配疫苗，讓市府針對65歲以上長輩，透過發放通知單方式至快打站施打，減輕醫療院所施打負荷。

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