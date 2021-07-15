王彩樺開工「胸前微解封」　靠1招療癒身心

「台灣濱崎步」王彩樺雖然已年過半百，整個人看起來依舊年輕、有活力。隨著微解封，王彩樺日前透露自己已經順利接種第二劑AZ疫苗，今（15）日她曬出一套開工照，「衣衫不整」的模樣讓許多網友受不了！
娛樂中心/綜合報導
2021-07-15 16:54:18｜2021-07-15 17:03:55
王彩樺以一件白色襯衫入鏡，不過看似氣質、保守的開工穿搭卻十分調皮，她心機地解開前4顆扣子，胸前白嫩肌膚一覽無遺，東西半球若隱若現，畫面引人遐想，同時在文中自我鼓勵：「生活就像一隻蝴蝶，如果沒有破繭的勇氣，就不會有飛舞的美麗，生活又像一隻蜜蜂，如果沒有勤勞和努力，就不會嚐到花粉的甜蜜，所以越努力越幸運。」誘人辣照搭配正能量的文字，引來熱烈迴響。
另外，王彩樺另一張「微解封」辣照也特別吸睛，低胸、細肩的迷彩裝讓她大秀深溝，外層的薄紗增添朦朧美，還不忘自帶迷濛的神情，電暈一票粉絲。王彩樺坦言疫情期間，透過拍美照可以療癒身心，並自嘲：「你們委屈一下。」（編輯：侯家瑜）
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