獨／奈良美智再度來台　親自布展高雄場26件新作

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李厚慶說，為了能在疫情和緩後，為高雄民眾帶來藝術家最精彩的作品呈現，因此在遵守中央防疫規範下，奈良美智於日前抵達台灣並進行隔離檢疫，預計於下周解除隔離後，將會至高雄市立美術館進行布展工作，完工後便直接離台。
文化總會發出新聞稿表示，奈良美智（YOSHITOMO NARA）為感謝台灣捐贈口罩給日本，以及在311東日本大地震時的捐款與幫助，於今年3月首度跨海來台巡迴開展。雖然第一站在台北關渡美術館受到疫情影響而提前結束，但截至5月初閉展前，台北《奈良美智特展》觀展人數突破4萬人次，掀起觀展熱潮。
《奈良美智特展》巡迴展第二站，7月24日至10月31日移師高雄市立美術館展出。展出作品除了在台北關渡美術館登場的、特別為台灣創作的新作《朦朧潮溼的一天 Hazy Humid Day》、首度海外展出的《月光小姐Miss Moonlight》等53件展品以外，高雄站更增加26件新作。
高雄站26件新作包括，奈良美智今年初來台布展時，於隔離期間創作的8件素描作品、1件在今年初完成，也是首次在海外公開的繪畫作品、2019年畫在紙板上的《山子姊姊 YamakoSister/older》與《山子妹妹YamakoSister/younger》，還有《旅行的山子 Traveling Yamako》系列 15 件攝影作品，希望藉著畫作表達對台灣抗疫的鼓舞與信心。
高雄《奈良美智特展》展覽由中華文化總會、高雄市立美術館、Yoshitomo Nara Foundation ( Japan General Incorporated Foundation )主辦，文化部、公益財團法人日本台灣交流協會、高雄市政府協力籌劃。展覽將全面採取線上實名預約制，讓民眾得以分時分流方式入館參觀，線上預約系統將於7月16日（五）正式開放，相關資訊請詳特展官方粉絲頁與文總、高美館官網。邀請民眾在落實遵循並積極配合三級警戒管制及鬆綁規定相關措施下，至高美館欣賞奈良美智當代藝術家的「療癒」之作。