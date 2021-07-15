通知場所消毒卻沒公佈足跡？黃珊珊：防堵傳染不是做新聞

台北市政府防疫記者會今（15）日公布了兩例新冠肺炎的確診案例，其中案15424足跡遍及內湖大賣場，引發社會各界關注。外界也質疑北市府早在兩天前就通知業者進行場所清消，卻直到今天才公布相關足跡，恐怕引起民眾恐慌。對此台北市副市長黃珊珊表示，「做疫調是為了防堵傳染病的傳染，不是為了來做新聞。」





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黃珊珊表示，案15424的父母5月已確診，個案曾在5月26日至29日被居家隔離，並開始居家辦公，由於母親仍在住院，該案是要去醫院探視才被要求採檢，並無任何症狀，CT值為29。黃珊珊指出，比較擔心該案在IKEA內湖店待的時間比較長，好市多則沒那麼久，主要是這2個場域，是不特定多數人會出現的地方，請大家提高警覺。





而另一名案15426則是因為丈夫確診所以遭到匡列隔離，13日感到不舒服，15日篩檢確診，該案在6日至7日中午到過萬華區廣州街某機車行，除了看車之外還跟老闆聊天、做現金交易，似未戴口罩。黃珊珊說，該案也在6日至8日於下午1點至晚間11點30分，到萬華全聯西門町店上班，希望這段時間有去全聯西門町店的民眾注意，若有身體不舒服就馬上篩檢，或是趕快就醫。





而外界也質疑，許多確診者的足跡場所，業者早在兩三天前就接獲北市府通知進行清消，但民眾卻無法即時得知相關確診訊息，恐怕將引起恐慌。不過黃珊珊卻反駁，強調做疫調是為了防堵傳染病的傳染，不是為了來做新聞，所以第一時間一定是通知那個場域，那個場域一定要先做好處理，「什麼都不處理，我們就讓外界知道會造成更大的恐慌。」



