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首度親談台積電捐贈疫苗　劉德音：不認為有政治力介入

▲日前台積電購買捐贈中央BNT疫苗，台積電董事長劉德音15日親自說明，不認為有政治力介入。(圖／記者許家禎攝，資料照片)
▲日前台積電購買捐贈中央BNT疫苗，台積電董事長劉德音15日親自說明，不認為有政治力介入。(圖／記者許家禎攝，資料照片)

記者許家禎／台北報導

2021-07-15 17:27:34｜2021-07-15 17:36:55

針對法人關切，日前台積電購買捐贈中央BNT疫苗以及兩岸關係，台積電董事長劉德音今（15）日回應，也許一開始大家認為有政治力介入，但最後獲得各方支持與協助而促成此一捐贈，因此他不認為裡頭有政治議題，否則最後不會成功簽約。關於兩岸關係，他則樂觀看待，表示台灣半導體供應鏈在世界舉足輕重，因此沒有任何人希望看到兩岸失去和平。

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台積電與鴻海、永齡基金會日前12日宣布各完成500萬劑BNT162b2疫苗採購並捐贈給疾管署作為新型冠狀病毒(COVID-19)防疫使用。而今日台積電法說會上，捐贈疫苗成為法人關注焦點。董事長劉德音今日表示，近期台灣疫情確診人數已經趨緩，但當務之急是讓台灣人民取得疫苗。

劉德音指出，尤其台積電員工也在台灣社區當中，因此取得疫苗是最優先的事，而他也非常感謝公司與鴻海永齡一起購買捐贈共1000萬劑的疫苗給中央疾管署。他指出，這件事一開始可能被認為是政治問題、有政治力介入，但最後完成簽約確實是來自各方的支持與協助，因此他不認為這跟政治議題有關，否則捐贈這件事情不會成功。

而談到詭譎的國際情勢，劉德音認為，這對任何公司以及公司高層來說都是挑戰，但就像他之前說過的，「只要客戶需要，台積電就會做出調整」，尤其台積電的客戶遍布全球，公司會以產業結構、供應鏈安全、半導體關係與相關基礎建設為優先考量。而台積電隨後也指出，會在新的地緣政治環境中為客戶提供更好的服務，而決策的準則是基於客戶需求、商業機會、營運效率和成本考量等因素。

而法人也關心兩岸台海局勢，劉德音個人樂觀看待，他指出各國都有各自的利益考量，而台灣半導體供應鏈在世界上舉足輕重，新冠肺炎疫情已經重創世界經濟，因此沒有任何人想再看到兩岸關係失去和平，進而影響半導體產業。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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