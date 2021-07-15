英國19日解封 民眾大多盼保留防疫限制

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凱度民調公司（Kantar Public）調查發現，受調民眾中有66%希望保留部分、絕大多數，甚至所有限制措施。60%認為，每個人進入商店或搭乘大眾運輸工具，應該繼續配戴口罩。
強生先前表示，在19日之後，是否配戴口罩將交由英格蘭民眾自行判斷。
蘇格蘭政府13日表示，蘇格蘭從8月9日起雖然解除絕大多數限制，仍強制規定要配戴口罩。倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）也表示，搭乘倫敦大眾運輸工具仍必須配戴口罩。
英國廣播公司（BBC）報導，沙迪克汗稱，他還沒準備好解禁，讓搭乘地鐵、公車和其他大眾運輸工具的民眾承擔風險。
搭大眾運輸工具必須強制佩戴口罩的規定已經實施1年。疫情爆發後，倫敦是第1個強制實施此規定的英格蘭城市。
民調顯示，29%受訪者同意，解除防疫限制後，英國人應該學著與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共處。
在經濟層面，民眾對於工作的安全感是疫情爆發以來最高。21%民眾認為工作比1年前穩定。感到工作不穩定的比例同樣是21%，是2019年9月以來新低。
此外，1/4民眾表示從疫情爆發以來，存款正日漸縮水。41%民眾表示持平，僅20%表示增加。
凱度民調公司在7月7日至12日針對1057人進行線上民調。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1100715