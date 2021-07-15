內幕／未遭台東打臉！江啟臣與饒慶鈴聯繫　確定續買疫苗

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知情人士表示，當看到台東縣政府這樣回應時，黨中央一開始有些錯愕，其他縣市也來問黨中央到底發生什麼事？江啟臣隨即與台東縣長饒慶鈴聯繫，饒慶鈴解釋說，王志輝是回應媒體提問現在疫苗是否充足，但目前充足，並不代表未來就足夠，因此是語意落差，台東縣還是會繼續與其他縣市合購疫苗，並不會退出。
黨內人士也砲轟民進黨立院黨團今早開的記者會根本是移花接木，現在疫苗存貨夠，跟未來數量夠根本是兩回事，買疫苗當然也要超額部署。
時間再往回推進，在疫情爆發之初，工商團體與藍營縣市政府原本就有意合購500萬劑BNT疫苗，分別是各負責250萬劑，但工商團體被行政院副院長沈榮津「摸頭」之後，退出採購案，江啟臣就毅然決然決定國民黨要承擔起這500萬劑的量。
國民黨內部為此開了非常多會議，其中也有不同意見，有人認為，國民黨已經夠窮了，還要花這筆錢買疫苗，也有人認為，乾脆就用黨產買，順便挑戰黨產會底線。江啟臣認為用黨產可能會有爭議，但無論如何就是要買疫苗，就算是募款也要買。
黨內人士也提到，國民黨在疫苗購買上就是扮演協助跟協調的角色，江啟臣跟執政縣市首長都有直接的聯繫管道，而黨內一級主管、主席幕僚跟副縣長、縣市政府也有對口，可以互相確認各縣市政府的狀況以及需求，現在就是盡力扮演好角色，希望為民眾爭取到足夠的疫苗。
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