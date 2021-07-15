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內幕／未遭台東打臉！江啟臣與饒慶鈴聯繫　確定續買疫苗

▲國民黨主席江啟臣日前捐贈物品給第一線醫療人員。（圖／資料照片）
▲國民黨主席江啟臣日前捐贈物品給第一線醫療人員。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-07-15 17:36:18｜2021-07-15 17:43:57

國民黨近日猛打疫苗議題，黨主席江啟臣大力主張應讓青少年優先施打BNT疫苗，更宣布與藍營4縣市申購疫苗。其實藍營內部也有不同意見，有人認為，國民黨已經夠窮了，沒有錢再去採購疫苗，但江啟臣在這件事上有一定的堅持，認為在野黨應該扮演為人民爭取疫苗的角色。

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不過，就在江啟臣昨（14）日宣布與南投、雲林、花蓮、台東4縣市已經委託藥商，申購疫苗，台東縣副縣長王志輝下午回應媒體時卻說，目前疫苗量充足，沒有採購的必要，形同打臉江啟臣。指揮中心與政院也紛紛回應現階段沒有新購疫苗案的必要，民進黨團今日更召開記者會，以此砲轟藍營縣市紛紛跳船，因為不想與黨主席選舉掛勾。

知情人士表示，當看到台東縣政府這樣回應時，黨中央一開始有些錯愕，其他縣市也來問黨中央到底發生什麼事？江啟臣隨即與台東縣長饒慶鈴聯繫，饒慶鈴解釋說，王志輝是回應媒體提問現在疫苗是否充足，但目前充足，並不代表未來就足夠，因此是語意落差，台東縣還是會繼續與其他縣市合購疫苗，並不會退出。

黨內人士也砲轟民進黨立院黨團今早開的記者會根本是移花接木，現在疫苗存貨夠，跟未來數量夠根本是兩回事，買疫苗當然也要超額部署。

時間再往回推進，在疫情爆發之初，工商團體與藍營縣市政府原本就有意合購500萬劑BNT疫苗，分別是各負責250萬劑，但工商團體被行政院副院長沈榮津「摸頭」之後，退出採購案，江啟臣就毅然決然決定國民黨要承擔起這500萬劑的量。

國民黨內部為此開了非常多會議，其中也有不同意見，有人認為，國民黨已經夠窮了，還要花這筆錢買疫苗，也有人認為，乾脆就用黨產買，順便挑戰黨產會底線。江啟臣認為用黨產可能會有爭議，但無論如何就是要買疫苗，就算是募款也要買。

黨內人士也提到，國民黨在疫苗購買上就是扮演協助跟協調的角色，江啟臣跟執政縣市首長都有直接的聯繫管道，而黨內一級主管、主席幕僚跟副縣長、縣市政府也有對口，可以互相確認各縣市政府的狀況以及需求，現在就是盡力扮演好角色，希望為民眾爭取到足夠的疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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