唐美雲57歲生日淚崩　吳定謙率百人線上開趴

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唐美雲表示這一次的這個祕密活動，真的讓她嚇一跳，尤其看到親友和夥伴都先在線上等待，最後劇團才邀請唐美雲進入，唐美雲一上線就驚喜大笑說：「不是要開會喔？」發現是大家特地召集起來就是為了幫她慶生，讓她忍不住流下感動的淚水。線上參與的人員包括藝人蔡振南、方馨、蘇晏霈、樓心潼、許富凱、國寶藝師小咪與王金櫻、《孟婆客棧》導演吳定謙、李中等人，一共達近百人，最後大家一起在雲端上唱生日快樂歌，陪伴唐美雲許願及吹蠟燭。
唐美雲表示疫情期間能過一個另類的生日派對實在太難忘了，她感謝所有撥空上線的好朋友給她驚喜，也感謝文化部所辦的《藝Fun劇場—精采上線》線上劇院，讓觀眾們在疫情期間可以藝文薰陶不中斷，在家就像在劇場一樣可以欣賞好戲。除了原定藝Fun劇場要播出的劇碼外，唐美雲還額外加碼在劇團的YouTube頻道直播年度公演大戲，希望藉由線上觀看演出，讓大家防疫在家不無聊。這次播出的劇碼皆獲藝文圈內專家肯定，不是抱走傳藝金曲獎最佳年度演出奬的獎盃，就是受台新藝術獎的觀察肯定，內容有歷史宮廷大戲、有探討婆媳之間的問題、以及帶領觀眾一窺台灣西皮福祿械鬥的近代戲曲史，檔檔精彩可期。
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