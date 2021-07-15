不願當牆國韭菜！憂批習遭折磨　中國青年訴「出逃」經歷

中國一名23歲年輕人徐崢，透過「翻牆」了解了六四天安門事件、香港民主運動等事件，開始質疑從小接受的黨國思想。在中國國家主席習近平加強管制之下，他籌備了好幾個月逃離中國，最後到荷蘭尋求政治庇護。日前徐崢接受《美國之音》專訪，詳談他的「牆國出逃記」，並表示他知道「沒有回頭路」，但他渴望自由、不曾後悔。





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根據《美國之音》獨家專訪報導，23歲的徐崢來自於四川省雅安市，16歲時開始翻牆，那時候正好是香港爭取民主和普選的「雨傘運動」。學會翻牆後，他看到更多中國政府打壓人權的悲慘案例，從709維權律師大抓捕，到拘押上百萬新疆穆斯林，還有因為被指洩露中國最高領導人隱私被重判14年的牛騰宇等事件。徐崢說「我知道這些以後內心非常的痛苦，但是我又沒有辦法在中國的公開場合去聲援他們，因為那樣的話我也會有生命之災，所以我一直是很煎熬的」。





徐崢高中肄業，曾與學校老師因為六四事件大吵一架，還將他「舉報」給學校黨委書記，讓他也無法參加高考。隨後他便前往深圳打工，在打工期間他曾經偷偷去過兩次香港，親自參與了2019年的反送中運動，參加200萬人大遊行，做一次真正的「反賊」。徐崢表示當時聽見整整一條街的人都在喊「打倒共產黨」，又親眼目睹警察用催淚彈擊中一個小孩的頭，鮮血直流，母親就在一旁絕望的哭泣。他還和香港人傳閱香港《蘋果日報》，如今這份報紙已經被迫停刊。他表示：「我會銘記一輩子，2019年的夏天。」





但當時他還沒有「逃離牆國」的念頭，原先還期盼著美中貿易戰能迫使中國開放，但隨著新冠疫情爆發，中國政府開始實行嚴格的旅行限制，自去年初，中國暫停辦理因私護照的消息四處流傳，隨後更出言表示「嚴格控制不必要人員跨境活動」，種種限縮出入境活動，讓徐崢坐不住了。徐崢表示「我在推特上看到了大量的信息，顯示習近平要閉關鎖國，結合辦護照這麼難，我開始緊張了，今年2、3月就開始有了離開的想法」。





徐崢開始研究各個國家的入境和隔離政策，最後決定從深圳蛇口出發，謊稱要去烏克蘭考察開店，逃出中國。徐崢出境之後搭船到香港，輾轉經過伊斯坦布爾飛抵烏克蘭首都基輔。





在7月1日中國百年黨慶當天，徐崢還到中國駐基輔大使館前舉牌抗議，第一次將自己照片公開在網路上，推文中寫道「這一百年來，中國共產黨給中國人帶來了無窮無盡的壓迫和折磨。我作為一個手無寸鐵的韭菜，只能卑微的站在中共國大使館門口舉牌發聲。」但在幾小時後，中國員警找到徐崢的父母，不斷騷擾他們，監控電話、限制行動自由，讓他父親對他破口大罵「你個狗漢奸，國家有什麼不好？趕緊回來自首」。





▲徐崢在7月1日中國百年黨慶當天，到中國駐基輔大使館前抗議。（圖／翻攝自antichinaccp推特）

徐崢擔心他留在烏克蘭會成為攻擊對象，更糟的是遭到遣返，讓他在本月11日搭乘一架途經荷蘭前往厄瓜多的班機，並選擇在荷蘭阿姆斯特丹「跳機」，想要在當地申請政治庇護。徐崢表示「我真的不敢再回中國去了。在中國任何批評習近平的都會受到嚴厲的折磨」雖然不知道下一步會走向哪裡，但他知道已經沒有回頭路了，即使孤立無援，他也不曾後悔。



