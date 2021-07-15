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高雄連14天＋0　陳其邁鬆口幼兒園、日照中心先規畫開放

▲高雄連14天＋0，市長陳其邁今天終於鬆口表示在完整的配套措施，採取施積極管理、有效開放，幼兒園、日照中心優先規畫開放。（圖／高市府提供）
▲高雄連14天＋0，市長陳其邁今天終於鬆口表示在完整的配套措施，採取施積極管理、有效開放，幼兒園、日照中心優先規畫開放。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-15 18:14:33

高雄連續14天無新增新冠肺炎本土病例，市長陳其邁今(15)日終於鬆口表示，全國疫情到尾聲，高雄社區安全了!現在開始規劃幼兒園、日間照護中心重新開放，所有工作人員在打完疫苗及開放前須快篩陰性的兩個前提下，加上完整的配套措施，採取施積極管理、有效開放。

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高雄市自7月2日起，已連續14天沒有新增本土案例，陳其邁今天下午在高雄市政府疫情記者會指出，未來7天是觀察期，也是疫情平緩的準備期，高雄市目前正規畫幼兒園、托兒所、日照中心的開放措施，所有工作人員務必都完成疫苗接種，並在開放前快篩，把防疫計畫書的配套做好，就會開始著手進行一步步的開放措施，如容流數、環境清消等，讓民生、社會、經濟活動等逐步開放。

陳其邁表示，高雄已連續14天零確診，高雄社區已經是安全的，所以現在開始規劃幼兒園及日間照護中心重新開放。他指出，重新開放要有完整配套，包含所有工作人員打疫苗、開放前快篩等，證明身體沒有病毒，也有病毒保護，再把防疫計畫書的配套做好就可以一步步開放。

陳其邁也指出，在管理措施包含容留數、環境清消等，完成所有程序後才能放心開放民生、社會、經濟活動。陳其邁強調，現階段把口罩拿下還是有一定風險，雖然這14天零確診，還要再加7天左右的觀察期，看看其他地區疫情如何。

陳其邁也認為，很多國家解封後病例數又上升，所以會根據風險等級、打疫苗配合篩檢等嚴格管控，社區也持續主動監測，包含醫院、診所、特定風險人員。陳其邁強調，雙北還是有零星感染源，雖然疫情進入尾聲，還是要持續關注發展。

不過，陳其邁強調，「任何活動要把口罩拿下來的，現階段仍存在一定風險」，未來7天的觀察期，會視其他地方的疫情狀況如何開始做準備，尤其國外很多例子，在開放後病例數又上升，所以會根據風險等級、打疫苗、篩檢等嚴格管控，並針對社區如診所、醫院、特定風險族群等持續做主動監測，以雙北現在狀況，還是有零星的社區感染源，疫情雖已進入尾聲，也會持續關注疫情的發展。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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