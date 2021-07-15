屏東電影院、健身房微解封　業者配合落實防疫指引

疫情微解封，屏東縣電影院、健身場館陸續恢復營業，屏東縣政府實地稽查關閉許久的電影院及健身房，了解是否落實防疫規範，連續兩天稽查發現，業者均依照中央指引辦理，且人潮並未湧現、秩序良好，縣府將不定期排班前往稽查。縣長潘孟安提醒，雖然是微解封，但請業者務必遵守各場域防疫指引，實聯制、不群聚及保持社交距離。
記者黃正忠／屏東報導
2021-07-15 19:30:00
屏縣府指出，縣內有二家電影院，14日恢復營業，屏縣府派員前往稽查，查核項目包含電影院從業人員健康管理及環境消毒清潔，業者於每一場次散場後都須確實消毒、執行清潔消毒工作人員應穿戴防護裝備等相關規定。
在觀眾觀影的現場管理部分，以預售票為優先、全程都須配戴口罩、禁止飲食且避免提供穿戴式、互動式、觸控式裝置，也要求務必落實實聯制及提醒民眾進出場時也須保持社交安全距離，經查，業者均落實相關防疫指引。
另，全縣共計有15家健身場館開始營業，屏縣府一一前往稽查，主要重點除了進入場館必須全程佩戴口罩、量測體溫及實聯制外；更針對場內容留人數降載至25％、業者不得開放淋浴間及設備需維持間隔開放使用並符合1.5公尺社交安全距離等相關規定，進行詳實的查核。
屏縣府表示，除了制訂相關防疫措施外，也提供業者自我查檢表來自主審核，經過連續2日的查核，各健身場館及影廳均能落實相關防疫指引，民眾自主安全防疫觀念也非常良好，未來仍將持續前往稽查，讓微解封的新生活務必完全落實防疫。
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