不捨粉絲心碎！《原子少年》修圖達人「殘酷還原」網美照
台灣男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》公布80位選手陣容，15至23歲的少年將分成8組展開殘酷淘汰賽，其中一名身高184公分、23歲的網帥小宜，因IG照片與本人大相逕庭而備受關注，有「修圖魔術師」的稱號。近來一位黃姓粉絲和小宜哭訴，自己第一次跟網友見面時，被對方批評長相落差大，讓他不禁哭喊：「請你救救我，我想相信愛情！」對此，小宜認為不要因為對方的照片跟本人差很多，就放棄跟他深聊的機會，便決定挑戰把一名網美的美照，修回成原圖。
娛樂中心/綜合報導
2021-07-15 18:30:43
小宜親自透過影片示範修圖過程，並語重心長表示：「長相跟照片不一樣不重要，最重要是有心，還是可以談一場轟轟烈烈的戀愛」。然而，近日挪威推行「禁止網美過度修圖」，要求網紅若修圖過度，照片需要特別標註，否則可能要面臨坐牢危機，事件曝光後引發外界譁然，對此，小宜也忍不住自嘲：「天啊！這樣我可能會被判死刑」。
小宜在《原子少年》頻道中，大方展現修圖過程、傳授技巧，還逗趣地使用其他選手的IG照當作教材，不少網友看到後嘖嘖稱奇：「什麼時候開班授課呢」、「太厲害了」、「求拜師」，讓小宜的私訊量爆滿，人氣持續攀升。（編輯：侯家瑜）