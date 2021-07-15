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全時勞工生活補貼　逾5萬人完成撥款

▲勞動部「全時受僱勞工生活補貼」12日起開放申請，只要就業保險投保薪資達一定條件，且5月或6月薪資較4月減少20%，可領一次性補貼新台幣1萬元。（中央社檔案照）
▲勞動部「全時受僱勞工生活補貼」12日起開放申請，只要就業保險投保薪資達一定條件，且5月或6月薪資較4月減少20%，可領一次性補貼新台幣1萬元。（中央社檔案照）

中央社

2021-07-15 21:18:37

（中央社記者吳欣紜台北15日電）勞動部「全時受僱勞工生活補貼」開放申請，根據統計，截至今天已有7萬5706人上網登記，其中5萬513人完成撥款，勞動部提醒，薪資證明務必清楚可辨識才能加快審核。

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勞動部辦理「全時受僱勞工生活補貼」12日開放申請後，截至今天傍晚有7萬5706人上網登記，其中5萬513人完成撥款，總撥款金額為新台幣5億513萬元。

勞動部表示，此計畫申請作業依循行政院補助從簡、核發從速原則，為避免群聚也採線上申請方式，符合資格的勞工，只要在申請系統輸入身分證字號及今年4月與5月（或6月）的薪資，系統將自動試算薪資減少比率，達20%以上者，再上傳各月「薪資證明影本」，即可完成申請程序。

勞動部指出，申請案經過審查後，符合資格者，補貼款將直接匯入勞工本人金融機構帳戶。

不過，勞動部表示，薪資減少證明的審查必須經由人工審核，但最近受理的申請案中，發現有申請人提供的薪資單、銀行存摺內頁或網路銀行帳戶明細，沒有註明勞工身分或薪資月份，又或是申請人於系統所填數額與證明文件金額不同、照片翻拍模糊、摺痕影響資料辨識等狀況。

此外，甚至有少部分勞工因為擔心個資問題，將資料上面最重要的「姓名」及「身分證字號」塗銷隱去，導致審核時無法核對勞工身分或薪資數額等內容。

勞動部表示，針對這些情況，系統將會發送簡訊，通知民眾補正薪資證明、重新至計畫網站申請並上傳資料。

勞動部也提醒，勞工在上傳薪資證明時，應先確認提供資料的完整性及照片或檔案的清晰度，才能加速審核作業時間，補貼款也將會於審核通過後儘速撥款。（編輯：陳政偉）1100715

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