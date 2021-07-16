印尼LGBT族群現況概觀　人權團體：近五年來權益開倒車

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亞齊省省長（Illiza Saaduddin）自2012年以來就成立特別小組專門向大眾宣導LGBTQ對社會的種種危害，近幾年來人權侵害事件頻傳也引發國際社會關注。如今年一月就曾發生一對同志情侶在發生性行為時遭到歹徒闖入家中，隨後被舉報給當地警方，兩人因此遭到公開鞭刑各77下；去年也曾發生一對同志情侶遭到鞭刑100下的事件。而在2015年，甚至有未滿20歲的兩個女孩只因在公開場所「擁抱」就被懷疑是同志而被拘禁3天並送往治療中心強制矯正。
《人權觀察組織》指出，儘管亞齊省是目前唯一一個使用宗教法的自治區，但仍有其他地區制定帶有伊斯蘭法精神的世俗法律。此外，印尼的全國性《色情防治法》（National Pornography Act）相關法規定義十分模糊，也經常被各地警方任意詮釋並用來起訴LGBT群體。在2018年，印尼議會也曾試圖通過一項法案將同性關係定為違法，最後礙於國際譴責聲浪才延後投票表決。《NBC》報導指出，去年3月，有議員也提出「家庭彈性法案」（Family Resilience Bill）試圖透過立法強制讓LGBT族群進入治療中心矯正性傾向，若他們拒絕接受治療，那麼家人就有義務向政府進行舉報。LGBT族群目前仍在努力阻止這項法案通過。
而今年2月開始，也有許多同志族群反應在社群媒體上收到性向矯正中心的訊息，鼓勵他們「擁抱神，去除體內的邪靈」等。上述種種都讓敢於出來發聲的LGBT人士越來越少，而外媒指出男性同志間的HIV傳播原本就在成長，現在因社會對愛滋病的長期污名化和對LGBT的惡意，導致生病的人不敢檢驗治療、相關衛教宣導工作也難以推行。
過去五年來，LGBT族群處境日益惡化，《USA Today》就指出，印尼社會及政壇在2016年大幅向宗教保守右派傾斜，導致宗教驅魔、性向矯正等「治療」事件大幅增加，被捕的人也變多，光是2017年就有超過300名同志被抓，近年來同志族群遭受到霸凌、虐待事件也有增加趨勢。儘管在印尼，同志權益倡議團體理論上可以合法登記運作，但礙於社會壓力仍會受到各種卡關阻擋，因此這些團體大多只能私下偷偷運作，很少有能公開發聲的。外媒指出，印尼從中央到地方政界人物對LGBT的傷害性言論和態度、當地媒體對於同志議題的極負面報導都造成同志群體的傷害。再加上印尼是穆斯林大國，各地都有具有聲量的宗教領袖，他們也經常以歧視性的言論談及同志群體，甚至不斷呼籲國家立法禁止同志，這些都讓長久以來社會對同志群體的負面印象持續深化。